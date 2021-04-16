Минчанин поджег из мести дверь своей тети

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который поджег дверь своей тети, когда она не открыла ему дверь. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В доме на Партизанском проспекте соседи почувствовали запах гари на лестничной площадке и вызвали МЧС. Также они обнаружили признаки поджога, поэтому позвонили еще и в милицию.

Через несколько часов милиционеры задержали 63-летнего минчанина. Он пояснил, что примерно в три часа ночи хотел забрать свои вещи у тети, с которой накануне поругался. Не дождавшись, пока откроют дверь, минчанин поджег зажигалкой обивку и скрылся. Мотив поступка он пояснил местью родственнице.

Раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство.