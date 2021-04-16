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Минчанин поджег из мести дверь своей тети
16.04.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали мужчину, который поджег дверь своей тети, когда она не открыла ему дверь. Подробности
В доме на Партизанском проспекте соседи почувствовали запах гари на лестничной площадке и вызвали МЧС. Также они обнаружили признаки поджога, поэтому позвонили еще и в милицию.
Через несколько часов милиционеры задержали 63-летнего минчанина. Он пояснил, что примерно в три часа ночи хотел забрать свои вещи у тети, с которой накануне поругался. Не дождавшись, пока откроют дверь, минчанин поджег зажигалкой обивку и скрылся. Мотив поступка он пояснил местью родственнице.
Раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство.
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В Минске задержали мужчину, который из мести поджег дверь своей тети. С родственницей он накануне поругался, хотел забрать свои вещи, но дверь ему она не открыла.
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