На Витебщине - новые социальные стандарты: «в исключительных случаях» горячую воду можно давать дважды в неделю

Источник материала: Tut.by

Витебский облисполком изменил перечень государственных социальных стандартов: теперь «в исключительных случаях» горячую воду можно давать в дома всего дважды в неделю. Решения об этом могут принимать местные органы власти.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Решением от 29 марта Витебский областной исполнительный комитет внес изменения в перечень государственных социальных стандартов по обслуживанию населения Витебской области, принятый в 2011 году и последний раз изменявшийся в 2018-м.

Стандартами определено, что к 2026 году в городах и городских поселках центральный водопровод должен быть у 100% жителей, в агрогородках — у 85%.

Интересный момент в подаче горячей воды заметили «Народные новости Витебска»: если раньше горячей водой жители Витебской области должны были обеспечиваться ежедневно — без оговорок, то теперь до 2025 года «в исключительных случаях с учетом имеющихся финансово-технических возможностей» возможно в межотопительный период подавать горячую воду по графикам, утвержденным местными исполнительными и распорядительными органами, но не менее двух дней в неделю.

Из перечня убрали также нормы по обеспеченности городов и горпоселков банями — ранее требовалось иметь не менее 3 мест на 1000 жителей в благоустроенных районах и не менее 5 мест на 1000 жителей — в неблагоустроенных.