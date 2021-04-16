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На Витебщине - новые социальные стандарты: «в исключительных случаях» горячую воду можно давать дважды в неделю
16.04.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский облисполком изменил перечень государственных социальных стандартов: теперь «в исключительных случаях» горячую воду можно давать в дома всего дважды в неделю. Решения об этом могут принимать местные органы власти.
Решением от 29 марта Витебский областной исполнительный комитет внес изменения в перечень государственных социальных стандартов по обслуживанию населения Витебской области, принятый в 2011 году и последний раз изменявшийся в 2018-м.
Стандартами определено, что к 2026 году в городах и городских поселках центральный водопровод должен быть у 100% жителей, в агрогородках — у 85%.
Интересный момент в подаче горячей воды
Из перечня убрали также нормы по обеспеченности городов и горпоселков банями — ранее требовалось иметь не менее 3 мест на 1000 жителей в благоустроенных районах и не менее 5 мест на 1000 жителей — в неблагоустроенных.
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На Витебщине - новые социальные стандарты: «в исключительных случаях» горячую воду можно давать дважды в неделю
Решения об этом могут принимать местные органы власти.
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