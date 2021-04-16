Информационная безопасность: проект закона о СМИ принят во втором чтении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр –Sputnik. Белорусские депутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении законов по вопросам СМИ, в соответствии с котором ужесточены требования к средствам массовой информации в контексте вопросов национальной безопасности.

Первое чтение проекта закона прошло в Овальном зале на минувшей неделе, он был принят единогласно. Сегодня в Минске проходит заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Представляя проект закона депутатам, заместитель председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, бывший министр информации Лилия Ананич отметила, что его принятие будет способствовать наиболее эффективному обеспечению информационной безопасности государства и реализации конституционных прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.

Как раннее сообщало агентство, в соответствии с проектом закона в Беларуси прокурорам разрешат блокировать интернет-ресурсы и сетевые издания, если те распространяют информацию, способную нанести вред национальным интересам.

Ограничить доступ могут в случае, если такие издания "распространяют сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской детальности или содержащие призывы к такой деятельности", а также за информацию, которая "может нанести вред национальным интересам".

В проекте закона также расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. Также содержится норма об ограничении иностранного влияния на информационный рынок, исключив имеющуюся преференцию для СМИ, в уставном фонде которых присутствуют иностранные инвестиции более 20%.

Кроме этого, проектом закона предлагается расширить основания для отказа в государственной регистрации и перерегистрации СМИ. Список причин для ограничения доступа к интернет-ресурсу или сетевому изданию в новом проекте также стал шире, а такое решение может принимать не только Мининформ, но и прокуроры.

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