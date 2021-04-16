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В Молодечно отец оставил 4-летнюю дочь у знакомой, а та устроила застолье. В детсад ребенка отвела милиция

16.04.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно милиционерам пришлось самим отвести в детсад маленькую девочку, которую они обнаружили, приехав на один из вызовов. Об этом сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Милиция приехала на вызов, который поступил от 36-летней женщины: по ее словам, она не могла сама выпроводить из дома мужчину, который пришел к ней в гости. Оказалось, что накануне хозяйка устроила застолье, а ее гость к приезду правоохранителей был пьян и крепко спал. В квартире обнаружилась также 4-летняя девочка, которая, как оказалось, не состояла в родственных отношениях с ее жителями.

Милиционеры узнали у девочки ее имя — та назвалась Юлей, узнали детский сад, в который она ходит, и самостоятельно отвезли ее туда. Выяснилось, что ребенка у своей знакомой оставил ее 39-летний отец, который один воспитывает малышку и работает по договору подряда в строительной сфере. До этого он вместе с дочкой навестил свою знакомую, а на следующее утро ушел на работу, попросив присмотреть за ребенком хозяйку квартиры. По его словам, он не подозревал, что женщина вновь устроит у себя дома застолье.

Правоохранители сообщили о случившемся в органы опеки и попечительства — теперь проводится проверка, по результатам которой ребенка могут признать находящимся в социально опасном положении.

 
 
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Отец-одиночка ушел на работу, а за дочерью попросил присмотреть знакомую. Теперь социальные службы будут оценивать, находится ли ребенок в социально опасном...
 
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