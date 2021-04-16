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Белорусским адвокатам могут запретить частную практику

16.04.2021 14:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается разрешить адвокатам работать только через юридические консультации и упразднить их деятельность в составе бюро и индивидуально.

"Проект закона "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности" принят в первом чтении. Единственной организационной формой осуществления адвокатской деятельности будут являться юридические консультации", - говорится в сообщении в Telegram-канала нижней палаты белорусского парламента.

Таким образом, предлагается упразднить деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально.

"Предлагаемый подход позволит обеспечить создание равных условий осуществления адвокатской деятельности для всех адвокатов, укрепление единого статуса адвоката, а также оказание на должном уровне юридической помощи. Также закрепляется возможность перехода адвокатов, работающих индивидуально или в адвокатском бюро, в юридические консультации для продолжения своей деятельности", - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, законопроектом исключается требование об обязательном наличии у лица, намеревающегося стать адвокатом, трехлетнего стажа работы по специальности, дифференцируются сроки прохождения стажировки претендентом на звание адвоката в зависимости от наличия у него стажа работы по специальности.

Как говорится в сообщении, "вводится упрощенный порядок прохождения стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентами из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов, т.е. лиц, уже имеющих опыт юридической работы, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств". В законопроекте закрепляется требование, что адвокаты вправе приступить к осуществлению адвокатской деятельности только после принесения присяги, предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокатский корпус в упрощенном порядке могут пополнить бывшие прокуроры, судьи и другие сотрудники правоохранительных органов.
 
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