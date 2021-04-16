До понедельника отопление в Бресте точно не отключат

Источник материала: Tut.by

В садах, школах, больницах и жилфонде, как минимум до 19 апреля, отопление отключать не будут, сообщил мэр Бреста Александр Рогачук в своем телеграм-канале .



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«В понедельник совместно с коммунальными службами, с учетом прогнозируемых погодных условий, определим очередность и сроки прекращения подачи тепла», — сообщил Александр Рогачук.