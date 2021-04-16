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До понедельника отопление в Бресте точно не отключат
16.04.2021 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В садах, школах, больницах и жилфонде, как минимум до 19 апреля, отопление отключать не будут, сообщил мэр Бреста Александр Рогачук в своем
«В понедельник совместно с коммунальными службами, с учетом прогнозируемых погодных условий, определим очередность и сроки прекращения подачи тепла», — сообщил Александр Рогачук.
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