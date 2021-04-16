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Депутаты во втором чтении приняли законопроекты об экстремизме, нацизме, акциях протеста и СМИ

16.04.2021 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 16 апреля, парламент Беларуси принял в первом и втором чтении ряд законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей.


Фото: телеграм-канал Палаты представителей

В первом чтении были приняты:

  • Проект Закона «О туризме». Разработчики отметили, что одним из правовых новшеств является введение институтов финансового обеспечения ответственности туроператора.
  • Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности». Адвокатские бюро предложено ликвидировать, теперь адвокатскую деятельность будут осуществлять только юридические консультации. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре.

Палата представителей приняла во втором (окончательном) чтении:

Напомним, законопроекты рассматриваются депутатами в первом чтении, затем во втором. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный закон вступает в силу, если законопроектом не предусмотрено иное.

 
 
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Сегодня, 16 апреля, парламент Беларуси принял в первом и втором чтении ряд законопроектов.
 
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