Депутаты во втором чтении приняли законопроекты об экстремизме, нацизме, акциях протеста и СМИ

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 16 апреля, парламент Беларуси принял в первом и втором чтении ряд законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей.



Фото: телеграм-канал Палаты представителей

В первом чтении были приняты:

Проект Закона «О туризме». Разработчики отметили, что одним из правовых новшеств является введение институтов финансового обеспечения ответственности туроператора.

з Кроме того, депутаты рассмотрели аконопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности». Адвокатские бюро предложено ликвидировать, теперь адвокатскую деятельность будут осуществлять только юридические консультации. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре.

Палата представителей приняла во втором (окончательном) чтении:

Напомним, законопроекты рассматриваются депутатами в первом чтении, затем во втором. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный закон вступает в силу, если законопроектом не предусмотрено иное.