|
Депутаты во втором чтении приняли законопроекты об экстремизме, нацизме, акциях протеста и СМИ
16.04.2021 15:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 16 апреля, парламент Беларуси принял в первом и втором чтении ряд законопроектов. Об этом
В первом чтении были приняты:
Палата представителей приняла во втором (окончательном) чтении:
Напомним, законопроекты рассматриваются депутатами в первом чтении, затем во втором. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный закон вступает в силу, если законопроектом не предусмотрено иное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 16 апреля, парламент Беларуси принял в первом и втором чтении ряд законопроектов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)