"Завандаленный" городской фонтан в Бресте порезали на металлолом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Уже который год в Бресте не могут решить проблему с фонтаном, который находится рядом со зданием ДК профсоюзов и администрацией Московского района. Городской объект, который представляет собой не только эстетическую, но и культурную ценность, так как был выполнен в мастерской известного советского скульптора Зураба Церетели, уже не первый год подвергается нападению вандалов. Несколько лет назад фонтан восстановили, однако и после обновления вопрос с порчей городского имущества не решился. Сейчас фонтан снова находится в аварийном состоянии.

Фонтан от Зураба Церетели

Следы вандализма видны сразу: в железной композиции фонтана видны дыры, а то и отсутствие целых элементов. Фонтан, который сейчас выглядит в таком плачевном состоянии, считается культурной ценностью города благодаря истории своего создания. Он был сделан накануне Олимпиады 1980 года в мастерской известного скульптора Зураба Церетели.

© Sputnik Светлана Яценюк Фонтан был сделан к Олимпиаде-1980 в мастерской Зураба Церетели

Но духовная ценность не останавливает людей перед материальной ценностью. Фонтан сделан из меди и латуни – цветных металлов, за которые сегодня при сдаче можно неплохо выручить денег. Поэтому фонтан стал объектом для любителей легкой наживы. Еще до своего обновления в 2016 году он пострадал от рук вандалов. Тогда также были вырезаны некоторые части скульптурной композиции. В 2016 году за немалые средства фонтан восстановили и торжественно открыли в мае. Через год история с вандализмом начала повторятся. И это несмотря на то, что фонтан расположен недалеко от здания администрации Московского района.

Как боролись за культурную ценность?

В свое время с вандалами сражался бывший директор ДК профсоюзов Андрей Котов, несмотря на то, что фонтан – не объект ДК профсоюзов. Неравнодушный брестчанин пытался всеми силами оградить городскую ценность от воров. В частности, в сторону фонтанов направил камеры, установленные на фасаде здания ДК профсоюзов. Также просил сторожа, который охраняет ДК, поглядывать на фонтан и в случае, если там будут замечены вандалы, – тут же вызывать милицию. Таким образом в октябре 2017 года одного из расхитителей фонтана удалось поймать с поличным. Им оказался 48-летний бездомный. Ему грозила административная ответственность. Сторож получил премию за помощь в поимке вандала. Но на этом все. Результат не изменился: фонтан продолжали растаскивать другие ценители металлолома.

Спустя годы был пойман еще один вор. И снова в октябре, только уже 2020 года. На этот раз им оказался 38-летний брестчанин, который в момент административного нарушения был пьян. Поймать вандала помогли камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде ДК профсоюзов.

© Sputnik Светлана Яценюк Фонтан распиливали любители легкой наживы - их не останавливали даже камеры видеонаблюдения

"Невезучий" фонтан находится на балансе Брестского ДЭП (дорожно-эксплуатационного предприятия). Как рассказывают в организации, вопрос с охраной этого объекта пытались решить не раз: "Мы постоянно звоним в милицию и сообщаем о фактах вандализма. И уже не раз просили, чтобы нам помогли и приставили охранника на этот объект. Но пока все тщетно".

В итоге фонтан продолжали распиливать любители легкой наживы. И даже направленные камеры видеонаблюдения их не останавливают. На правонарушителей не повесить и восстановительные работы, так как сумма довольно приличная. В итоге эта головная боль ложится на плечи руководства ДЭП и местных властей.

Какова судьба фонтана

Ежегодно с 1 мая в Бресте открывается сезон работы фонтанов. Но заработает ли в этом году фонтан около ДК профсоюзов – пока неизвестно. Четкого ответа у заместителя директора Брестского ДЭП Григория Табунова пока нет: "Есть организация, которая согласилась восстановить этот фонтан. Но сумма – довольно большая. Мы готовим письма в городское ЖКХ по поводу средств, необходимых на восстановление этого фонтана. Принять решение по этому поводу самостоятельно мы не можем. Все это будет решаться на уровне города".

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