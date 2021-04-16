|
Гродненская «табачка» подарила городским поликлиникам 12 новых внедорожников
16.04.2021 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненская табачная фабрика «Неман» подарила поликлиникам города 12 новых автомобилей Lada Niva Travel. Часть из них передали в центральную поликлинику, так как специалисты учреждения обслуживают и Гродненский район, остальные передадут в другие поликлиники областного центра,
Автомобили учреждениям здравоохранения торжественно передали на площадке около областной филармонии, которая находится через дорого от табачной фабрики.
Предприятие, кстати, с начала пандемии предоставляло гродненским медикам защитные костюмы, продолжает производство масок и экранов. А сейчас обновила и транспортную базу поликлиник.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненская табачная фабрика «Неман» подарила поликлиникам города 12 новых автомобилей Lada Niva Travel. Часть из них передали в центральную поликлинику, так как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)