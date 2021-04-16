Источник материала: Tut.by

Гродненская табачная фабрика «Неман» подарила поликлиникам города 12 новых автомобилей Lada Niva Travel. Часть из них передали в центральную поликлинику, так как специалисты учреждения обслуживают и Гродненский район, остальные передадут в другие поликлиники областного центра, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

Автомобили учреждениям здравоохранения торжественно передали на площадке около областной филармонии, которая находится через дорого от табачной фабрики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гродненская «табачка» подарила городским поликлиникам 12 новых внедорожников Гродненская табачная фабрика «Неман» подарила поликлиникам города 12 новых автомобилей Lada Niva Travel. Часть из них передали в центральную поликлинику, так как...

Предприятие, кстати, с начала пандемии предоставляло гродненским медикам защитные костюмы, продолжает производство масок и экранов. А сейчас обновила и транспортную базу поликлиник.