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Гродненская «табачка» подарила городским поликлиникам 12 новых внедорожников

16.04.2021 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненская табачная фабрика «Неман» подарила поликлиникам города 12 новых автомобилей Lada Niva Travel. Часть из них передали в центральную поликлинику, так как специалисты учреждения обслуживают и Гродненский район, остальные передадут в другие поликлиники областного центра, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: скрин с видео

Автомобили учреждениям здравоохранения торжественно передали на площадке около областной филармонии, которая находится через дорого от табачной фабрики.


Предприятие, кстати, с начала пандемии предоставляло гродненским медикам защитные костюмы, продолжает производство масок и экранов. А сейчас обновила и транспортную базу поликлиник.

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Теги: Гродно
 
 
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Гродненская табачная фабрика «Неман» подарила поликлиникам города 12 новых автомобилей Lada Niva Travel. Часть из них передали в центральную поликлинику, так как...
 
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