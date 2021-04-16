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В отношении музыканта Тимы Белорусских и его приятеля начался уголовный процесс

16.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Минске начался уголовный процесс в отношении музыканта Тимы Белорусских и его приятеля. Их обвиняют по первой части наркостатьи. Она предусматривает максимальное наказание  до 5 лет лишения свободы. По данным следствия, зимой ребята купили на интернет-площадке гашиш. Часть дурмана они употребили в клубе, остальное изъяли оперативники. При обыске нашли и амфетамин. Его певец приобрел за несколько месяцев до задержания. При этом был уверен, что купил кокаин, а подмену заметил не сразу. До начала слушания Тима Белорусских был отпущен под залог, второй обвиняемый находился под стражей.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске начался уголовный процесс в отношении музыканта Тимы Белорусских и его приятеля. Их обвиняют по первой части наркостатьи. Она предусматривает...
 
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