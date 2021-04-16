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СК расследует уголовное дело о разжигании социальной вражды
16.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ прошлом году 24-летний житель Полоцка в соцсети написал комментарии, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности. К фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся.
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В прошлом году 24-летний житель Полоцка в соцсети написал комментарии, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности. К фигуранту...
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