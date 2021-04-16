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Андрей Равков в проекте АТН "Вопрос номер один"

16.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Появится ли у Баку и Еревана переговорная площадка с пропиской в Минске? Чем Беларусь сможет помочь для возрождения Нагорного Карабаха - теперь уже мирной территории? И какими проектами наполнится новый виток кооперации между Беларусью и Азербайджаном? Политика. Экономика. Фейки.

Андрей Равков в проекте АТН "Вопрос номер один"


Откроем правду и затронем самые острые темы последнего времени - в субботу в новом проекте АТН "Вопрос номер один". Гость - посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.
 
Теги: Минск
 
 
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Появится ли у Баку и Еревана переговорная площадка с пропиской в Минске? Чем Беларусь сможет помочь для возрождения Нагорного Карабаха - теперь уже мирной...
 
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