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Андрей Равков в проекте АТН "Вопрос номер один"
16.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоявится ли у Баку и Еревана переговорная площадка с пропиской в Минске? Чем Беларусь сможет помочь для возрождения Нагорного Карабаха - теперь уже мирной территории? И какими проектами наполнится новый виток кооперации между Беларусью и Азербайджаном? Политика. Экономика. Фейки.
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Появится ли у Баку и Еревана переговорная площадка с пропиской в Минске? Чем Беларусь сможет помочь для возрождения Нагорного Карабаха - теперь уже мирной...
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