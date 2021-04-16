|
Народная артистка Беларуси Людмила Бржозовская - гостья программы "Смысл жизни"
16.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Позже ей рукоплескал весь мир. В 29 лет она стала самой молодой народной артисткой, а родив первенца в 39 лет, завершила карьеру. Сегодня Людмила Бржозовская педагог-репетитор Театра оперы и балета. "Смысл жизни" народной артистки Беларуси - субботним утром перед информационным выпуском - в 8:30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Смысл жизни" Людмилы Бржозовской в танце. Народная артистка Беларуси, прима-балерина и легенда белорусского балета - в эфире "Беларусь 1" с повестью о своем пути....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)