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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Народная артистка Беларуси Людмила Бржозовская - гостья программы "Смысл жизни" "Смысл жизни" Людмилы Бржозовской в танце. Народная артистка Беларуси, прима-балерина и легенда белорусского балета - в эфире "Беларусь 1" с повестью о своем пути....

Людмилы Бржозовской в танце. Народная артистка Беларуси, прима-балерина и легенда белорусского балета - в эфирес повестью о своем пути. История ее семьи почти как в "сказке Шахеразады" - дочь лейтенанта, стоматолога и живописца с индийскими корнями. Ей было уготовано место за мольбертом, но она воплотила мамину мечту и выбрала пуанты и сцену. Дебют на подмостках Большого театра с травмированной ногой.Позже ей рукоплескал весь мир. В 29 лет она стала самой молодой народной артисткой, а родив первенца в 39 лет, завершила карьеру. Сегодня Людмила Бржозовская педагог-репетитор Театра оперы и балета. "Смысл жизни" народной артистки Беларуси - субботним утром перед информационным выпуском - в