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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 3 тысяч витебских школьников объединит патриотический проект "Автопоезд памяти" Отправной точкой стала площадь Победы в областном центре, к Вечному огню возложили цветы. Затем дети и педагоги посетят Историко-культурный комплекс "Линия...

Отправной точкой стала площадь Победы в областном центре, к Вечному огню возложили цветы. Затем дети и педагоги посетят Историко-культурный комплекс "Линия Сталина", в маршруте и мемориал "Проклятие фашизму" в Докшицком районе.Воздвигнут он на месте деревни Шуневка. В мае 1943 года во время карательной операции фашисты жестоко расправились с местными жителями, не пощадив даже детей.Во время патриотической акции запланировано семь поездок по местам, которые хранят память о Великой Отечественной войне.