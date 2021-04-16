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Более 3 тысяч витебских школьников объединит патриотический проект "Автопоезд памяти"

16.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отправной точкой стала площадь Победы в областном центре, к Вечному огню возложили цветы. Затем дети и педагоги посетят Историко-культурный комплекс "Линия Сталина", в маршруте и мемориал "Проклятие фашизму" в Докшицком районе.



Воздвигнут он на месте деревни Шуневка. В мае 1943 года во время карательной операции фашисты жестоко расправились с местными жителями, не пощадив даже детей. 

Анна Лавдер,  педагог-психолог СШ № 4 г. Витебска"Одно дело изучать по учебникам, другое - увидеть все своими глазами. В детях наших нужно воспитывать патриотизм, чтобы они в будущем становились достойными личностями". 

Во время патриотической акции запланировано семь поездок по местам, которые хранят память о Великой Отечественной войне.

 
Теги: Витебск
 
 
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Отправной точкой стала площадь Победы в областном центре, к Вечному огню возложили цветы. Затем дети и педагоги посетят Историко-культурный комплекс "Линия...
 
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