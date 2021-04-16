Республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля

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Приведут в порядок и благоустроят дворы и пришкольные территории, а также места знаковых для страны объектов.

В Гродно основная локация субботника - строящийся областной онкодиспансер



Жители Гродно будут работать на территории областного онкодиспансера. Это самая масштабная медицинская стройка в регионе. Новый центр на 312 коек будет соответствовать самым высоким требованиям. Его оснастят высокотехнологичным оборудованием. Диспансер также станет базой для организации учебного процесса Гродненского медуниверситета.



В Бресте ключевым объектом субботника станет строящийся медцентр



Основной локацией субботника в Бресте также станет территория строительства медицинского центра. Многопрофильный комплекс будет состоять из детской поликлиники, лечебно-диагностического комплекса общеполиклинического профиля и женской консультации.



Андрей Яцевич, главный инженер объединения "Брестоблсельстрой": "Многопрофильный медицинский центр важен не только для нас как строителей, но и для всех жителей Бреста - его ждут все с большим нетерпением, поэтому мы стараемся, трудимся".



Основная площадка субботника в Витебске - улица Гагарина



Жители Витебска поработают на улице Гагарина - это самая протяженная городская артерия в городе. Ремонт в самом разгаре. Уже демонтировали трамвайные пути. Совсем скоро появится шестиполосное движение. Велодорожки, широкие тротуары и современные остановочные пункты - все для комфорта жителей и гостей города.



Субботник в Могилеве: территория ФОК и благоустройство парков



Могилевчане поработают на благоустройстве парков, придомовых территорий. Посадке деревьев. Один из главных объектов - физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Фатина. Уже в этом году ожидается его открытие. Залы бокса, борьбы, тренажерные. А также два бассейна. Не только для любителей, но и для проведения соревнований международного уровня.



Дмитрий Борисенко, главный инженер ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания холдинга "Стройтрест-холдинг": "В ближайшее время приступим с устройству стяжек, также ведем работы по инженерии. Это прокладка воздуховодов, прокладка электрических коммуникаций, водопровода, канализации. И самое главное - мы приступили непосредственно к устройству чаш бассейнов. Даем заверение, что уже в текущем году этот подарок для наших горожан, для жителей республики в целом будет сделан".



Половину заработанных в день субботника денежных средств планируется направить на укрепление материально-технической базы медучреждений, закупку оборудования и на частичное финансирование вакцины от COVID-19. Оставшиеся 50 % останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.





