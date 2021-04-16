ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля

16.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Приведут в порядок и благоустроят дворы и пришкольные территории, а также места знаковых для страны объектов.

В Гродно основная локация субботника - строящийся областной онкодиспансер

Жители Гродно будут работать на территории областного онкодиспансера. Это самая масштабная медицинская стройка в регионе.  Новый центр на 312 коек будет соответствовать самым высоким требованиям. Его оснастят высокотехнологичным оборудованием. Диспансер также станет базой для организации учебного процесса Гродненского медуниверситета. 

В Бресте ключевым объектом субботника станет строящийся медцентр

Основной локацией субботника в Бресте также станет территория  строительства медицинского центра. Многопрофильный комплекс будет состоять из детской поликлиники, лечебно-диагностического комплекса общеполиклинического профиля и женской консультации.

Андрей Яцевич,  главный инженер объединения "Брестоблсельстрой": "Многопрофильный медицинский центр важен не только для нас как строителей, но и для всех жителей Бреста - его ждут все с большим нетерпением, поэтому мы стараемся, трудимся".

Основная площадка субботника в Витебске - улица Гагарина

Жители Витебска поработают на улице Гагарина - это самая протяженная городская артерия в городе. Ремонт в самом разгаре. Уже демонтировали трамвайные пути. Совсем скоро появится  шестиполосное движение. Велодорожки, широкие тротуары и современные остановочные пункты - все для комфорта жителей и гостей города.

Субботник в Могилеве: территория ФОК и благоустройство парков

Могилевчане поработают  на благоустройстве парков, придомовых территорий. Посадке деревьев.  Один из главных объектов - физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Фатина. Уже в этом году ожидается его открытие. Залы бокса, борьбы, тренажерные. А также  два бассейна. Не только для любителей, но и для проведения соревнований международного уровня. 

Дмитрий Борисенко,  главный инженер ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания холдинга "Стройтрест-холдинг": "В ближайшее время приступим с устройству стяжек, также ведем работы по инженерии. Это прокладка воздуховодов, прокладка электрических коммуникаций, водопровода, канализации. И самое главное - мы приступили непосредственно к устройству чаш бассейнов. Даем заверение, что уже в текущем году этот подарок для наших горожан, для жителей республики в целом будет сделан".

Половину заработанных  в день субботника денежных средств планируется направить на укрепление материально-технической базы медучреждений, закупку оборудования и на частичное финансирование вакцины от COVID-19. Оставшиеся 50 % останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.



 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приведут в порядок и благоустроят дворы и пришкольные территории, а также места знаковых для страны объектов. В Гродно основная локация субботника - строящийся...
 
Новости дня
Новости общества
 
Инспекция труда решила, что погибший в Бобруйске на объекте строитель - нелегал. Суд решил иначе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by