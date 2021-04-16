Предприятия Гомельской области готовы участвовать в строительных проектах в Брянской области

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Предприятия Гомельской области готовы участвовать в строительных проектах, а также ремонте дорог в Брянской области. Перспективы сотрудничества стороны обсудили во время визита белорусской делегации в российский регион. Уже в начале следующей недели Гомельская область ждет из Брянска ответный визит. Уже сейчас российский регион заинтересован в участии белорусов в возведении социального жилья, также россиянам для реставрации дорог Брянской области интересен белорусский асфальтобетон на модифицированном битуме.