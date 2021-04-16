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Генпрокуратура Беларуси просит граждан помочь с расследованием дела о геноциде
16.04.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура Беларуси проводит следствие по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Ведомство просит граждан оказать содействие и присылать документы и информацию, связанную с событиями данного периода.
«Следственная группа Генеральной прокуратуры в настоящее время работает с архивными документами и уголовными делами прошлых лет в отношении нацистских преступников и их пособников. Планирует проведение процессуальных и иных действий, связанных с обнаружением мест массовых захоронений, а также по установлению живых свидетелей и потерпевших от геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших», — сказано в сообщении.
Генпрокуратура просит граждан Беларуси и других стран направлять в ведомство «документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в исследуемый период времени».
В ведомстве рекомендуют оставлять свои контакты для поддержания обратной связи. Все контакты можно найти на
Напомним, неделю назад генпрокурор Андрей Швед
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Генпрокуратура Беларуси проводит следствие по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Ведомство просит...
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