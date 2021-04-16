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Генпрокуратура Беларуси просит граждан помочь с расследованием дела о геноциде

16.04.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура Беларуси проводит следствие по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Ведомство просит граждан оказать содействие и присылать документы и информацию, связанную с событиями данного периода.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Следственная группа Генеральной прокуратуры в настоящее время работает с архивными документами и уголовными делами прошлых лет в отношении нацистских преступников и их пособников. Планирует проведение процессуальных и иных действий, связанных с обнаружением мест массовых захоронений, а также по установлению живых свидетелей и потерпевших от геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших», — сказано в сообщении.

Генпрокуратура просит граждан Беларуси и других стран направлять в ведомство «документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в исследуемый период времени».

В ведомстве рекомендуют оставлять свои контакты для поддержания обратной связи. Все контакты можно найти на сайте ведомства.

Напомним, неделю назад генпрокурор Андрей Швед заявил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Швед отметил, что в отношении белорусского государства до настоящего времени проводится агрессивная политика со стороны ряда европейских государств. По его словам, возбуждение уголовного дела по факту геноцида — новый этап в борьбе с реабилитацией нацизма, «никакой политической подоплеки» в принятии этого решения нет.

В Следственном комитете России заявили о готовности оказать помощь коллегам из Беларуси в расследовании этого уголовного дела.

 
 
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Генпрокуратура Беларуси проводит следствие по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Ведомство просит...
 
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