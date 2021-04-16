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Дух захватывает. Что видно с крыши в центре Минска, где сегодня презентовали высотный огород?

16.04.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске появилась необычная локация. Компания А1 устроила Минска будет огород: высадят огурцы и руколу">огород на крыше. Это в самом центре, здание стоит между Октябрьской площадью и улицей Интернациональной. Огород на высоте — офисный проект, он не будет доступен для людей с улицы (ну, почти). TUT.BY воспользовался возможностью взглянуть на огород в день открытия, посмотрел, как он выглядит, а еще — что видно с крыши этого минского здания.


Как выглядит огород на высоте и зачем он нужен?

Огород появился на крыше высотки по Интернациональной, 36, на уровне 10-го этажа. Это площадка под открытым небом, где сотрудники компании А1 смогут отдыхать и работать.


Так выглядел огород в день открытия 16 апреля

Скоро там должны вырасти салат, перцы, укроп, мята, земляника и другая зелень. Собираются возделывать также морковь, свеклу, огурцы, картошку и даже миниарбузы. Внутри компании проведут онлайн-голосование, чтобы решить, что делать с урожаем, поясняют в А1.

Ухаживать за огородом будет садовник, но при желании любой сотрудник офиса сможет помочь ему.


На вопрос, насколько чистой может быть продукция, выращенная в центре Минска, в компании отвечают так:

— Все риски были предусмотрены еще на стадии разработки проекта. Тяжелые металлы от выхлопных газов концентрируется на уровне третьего этажа, а огород находится на десятом, куда вредные соединения и пыль уже не доходят. Для растений закуплен сертифицированный грунт, а для полива будет использована очищенная питьевая вода. Кроме того, для высадки специально выбраны теплолюбивые растения, чтобы им было комфортно даже в жаркую погоду.




На крыше установили ультразвуковую систему для отпугивания птиц.

Проект запустили в рамках концепции «зеленого офиса», которую сейчас развивают в А1. Еще, например, перевели большую часть внутренней документации в цифровой формат, установили специальные контейнеры для раздельного сбора и сортировки мусора.



Как туда можно попасть и что видно с крыши?

На открытии огорода от А1 побывали журналисты, блогеры, экологи. Но в обычное время, к сожалению, попасть на необычную крышу с улицы не удастся.


— В ближайшее время — точно нет, — говорят в компании. — Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации доступ в офис компании ограничен даже для большинства сотрудников. Но когда положение нормализуется, мы планируем время от времени организовывать такие посещения. Например, для победителей конкурсов и других активностей в наших социальных сетях.

А пока можете посмотреть на наших фото, что видно с этой минской крыши.


Вид на проспект Победителей

Строительство гостиницы на месте ВДНХ

Та же стройка

Стройка рядом с сохранившимися корпусами бывшей второй больницы. Справа виден «ржавый» мост, который скоро планируют открыть

Вид в сторону парка Горького с колесом обозрения

Телевышка на Коммунистической

Свислочь и дом под шпилем на Коммунистической

Театр оперы и балета

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Теги: Минск
 
 
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В Минске появилась необычная локация. Компания А1 устроила огород на крыше. Это в самом центре, здание стоит между Октябрьской площадью и улицей Интернациональной....
 
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