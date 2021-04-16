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Кадровые перестановки произошли в руководстве СК

16.04.2021 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Кадровые перестановки произошли в Следственном комитете Беларуси – у Дмитрия Горы сменился один заместитель, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующие указы в пятницу, 16 апреля, подписал президент Александр Лукашенко.

Согласно документу, на должность заместителя председателя СК назначен Анатолий Васильев, который сменил на этой должности Андрея Смаля.

Смаль проработал в СК с октября 2017 года, до этого он трудился врачом, проходил службу в окружной военно-врачебной комиссии УВД Брестского облисполкома, а также на разных должностях в Департаменте финансов и тыла и Центральной военно-врачебной комиссии МВД.

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Теги: Минск
 
 
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На должность заместителя председателя СК назначен Анатолий Васильев, который сменил на этой должности Андрея Смаля.
 
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