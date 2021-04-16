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Кадровые перестановки произошли в руководстве СК
16.04.2021 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. Кадровые перестановки произошли в Следственном комитете Беларуси – у Дмитрия Горы сменился один заместитель, сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующие указы в пятницу, 16 апреля, подписал президент Александр Лукашенко.
Согласно документу, на должность заместителя председателя СК назначен Анатолий Васильев, который сменил на этой должности Андрея Смаля.
Смаль проработал в СК с октября 2017 года, до этого он трудился врачом, проходил службу в окружной военно-врачебной комиссии УВД Брестского облисполкома, а также на разных должностях в Департаменте финансов и тыла и Центральной военно-врачебной комиссии МВД.
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На должность заместителя председателя СК назначен Анатолий Васильев, который сменил на этой должности Андрея Смаля.
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