Министр юстиции - о ликвидации адвокатских бюро: больших рисков не усматриваем

Источник материала: Tut.by

В Палате представителей приняли в первом чтении изменения в закон об адвокатуре, согласно которому в Беларуси могут ликвидировать адвокатские бюро. Депутат Андрей Савиных высоко оценил успехи белорусских бюро, обратил внимание, что они участвовали в арбитражных спорах на сотни миллионов долларов, которые инвесторы предъявляли стране. Савиных спросил у министра юстиции, не создаст ли ликвидация бюро трудности с привлечением иностранных инвестиций. Олег Слижевский заявил, что Минюст больших рисков не усматривает.



Андрей Савиных. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— За последнее десятилетие одним из важнейших достижений белорусской адвокатуры стало развитие своих собственных адвокатских бюро, в отличие от наших соседей, тех же России и Украины, где в основном работают офисы американских, британских, немецких юридических лиц, — заявил на слушании в парламенте депутат Андрей Савиных. — Белорусские адвокатские бюро эффективно заняли нишу на рынке и оказывали качественно адвокатские услуги для субъектов хозяйствования, участвовали в многочисленных инвестиционных арбитражных спорах на сотни миллионов долларов, которые некоторые иностранные инвесторы предъявляли нашей стране. По сути дела, проектом закона предусматривается отказ от адвокатских бюро. В этой связи я бы хотел задать вопрос, достаточно ли тщательно Министерство юстиции проанализировало возможные негативные последствия такого решения? Не приведет ли оно к доминированию на нашем рынке иностранных юридических бюро и, как результат, не приведет ли это к сокращению экспортного потенциала услуг нашей страны, не создаст ли это дополнительные трудности с привлечением иностранных инвестиций?



Олег Слижевский. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министр юстиции Олег Слижевский, который представлял законопроект, заявил, что не стал бы «делать вывод о том, что за последние десять лет достижением является сам факт наличия адвокатских бюро».

— Я думаю, что надо испытывать удовлетворение от того, что конкретные адвокаты приобретают опыт и имеют некоторый неплохой, достаточно высокий уровень знаний, профессионализма для того, чтобы отстаивать интересы наших субъектов хозяйствования и Республики Беларусь в целом, — пояснил чиновник. — Изменения, которые предлагаются, не влекут за собой утрату этими адвокатами возможности и дальше работать со своими клиентами. С одной стороны, можно при желании создать субъект хозяйствования, который будет иметь лицензию на оказание юридических услуг, и далее проложить сопровождение бизнес-процессов с клиентами, с которыми уже наработаны связи. С другой стороны, имея лицензию адвоката, можно продолжить работу в юридической консультации и точно так же сопровождать бизнес-процессы своих клиентов, представлять их интересы в суде. Серьезного влияния на сопровождение бизнес-процессов, больших рисков мы не усматриваем.

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Напомним, что в случае принятия поправок адвокатам, которые работают индивидуально и в бюро, предложат перейти в юридические консультации, это единственный вариант продолжения деятельности. Пока непонятно, как это будет работать на практике, учитывая, что в адвокатских бюро были сформированы целые команды юристов, которые работали по сопровождению сделок, представлению бизнеса в судах.

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Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц на просьбу TUT.BY прокомментировать изменения в закон пояснил, что свои предложения коллегия в Минюст отправляла.

— Мы будем работать в тех условиях, которые будут обеспечены по законодательству, и сделаем все возможное, чтобы граждане получили юридическую помощь, — заявил председатель БРКА.