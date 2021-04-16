Пенсионерка получила 10 суток за БЧБ-дощечку на доме. Милиция сказала, что везут на профилактическую беседу

Источник материала: Tut.by

Десять суток административного ареста получила 61-летняя жительница Борисова Людмила Авилова. Несанкционированным пикетированием суд посчитал находящуюся на крыше дома женщины дощечку, покрашенную в бело-красно-белые цвета. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: spring96.org

Два сотрудника милиции пришли в дом Авиловых утром 13 апреля. Они заявили, что Людмиле Авиловой необходимо проехать с ними «по-хорошему, иначе увезут силой». Причиной преследования пенсионерки стала БЧБ-дощечка, прибитая на крыше их дома.

Мужу силовики сказали, что Людмилу забирают только для «профилактической беседы», потому никакие вещи ей брать с собой не надо.

Сам мужчина пытался объяснить милиционерам, что это он прибил дощечку, так как во время дождя у них заливает чердак.

В результате на женщину составили протокол по ст. 24.23 КаАП за несанкционированное пикетирование. Семь часов до суда она находилась в РУВД. Судья Борисовского района принял решение арестовать Людмилу Авилову на 10 суток. Как сообщают правозащитники, ее супруга на суд не пустили.