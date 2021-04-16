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«Белавиа» вновь начинает летать в аэропорт «Жуковский»
16.04.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 24 апреля «Белавиа» начинает выполнять рейсы в аэропорт «Жуковский». Пока самолеты будут летать только раз в неделю — по субботам. Об этом
Вылетать из Минска самолет будет в 18.05, обратно — в 20.05. Время в пути — 1 час 25 минут.
Напомним, путешественникам необходимо иметь справку о ПЦР-тесте с отрицательным результатом, сданным не ранее чем за 72 часа до поездки.
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Вылетать из Минска самолет будет в 18.05, обратно - в 20.05. Время в пути - 1 час 25 минут.
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