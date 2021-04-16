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«Белавиа» вновь начинает летать в аэропорт «Жуковский»

16.04.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 24 апреля «Белавиа» начинает выполнять рейсы в аэропорт «Жуковский». Пока самолеты будут летать только раз в неделю — по субботам. Об этом сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вылетать из Минска самолет будет в 18.05, обратно — в 20.05. Время в пути — 1 час 25 минут.

Напомним, путешественникам необходимо иметь справку о ПЦР-тесте с отрицательным результатом, сданным не ранее чем за 72 часа до поездки.

 
Теги: Минск
 
 
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Вылетать из Минска самолет будет в 18.05, обратно - в 20.05. Время в пути - 1 час 25 минут.
 
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