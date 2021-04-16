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Уголовное дело за надругательство над государственным символом
16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отдают ли отчет своим действиям БЧБ-революционеры? Практика показывает: эмоциональные порывы под воздействием телеграм-каналов заканчиваются не менее эмоциональным раскаянием.
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Отдают ли отчет своим действиям БЧБ-революционеры? Практика показывает: эмоциональные порывы под воздействием телеграм-каналов заканчиваются не менее...
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