Уголовное дело за надругательство над государственным символом

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Отдают ли отчет своим действиям БЧБ-революционеры? Практика показывает: эмоциональные порывы под воздействием телеграм-каналов заканчиваются не менее эмоциональным раскаянием.



Правоохранители задержали 28-летнего минчанина, который несколькими днями ранее снял флаг со здания, где находится ГАИ Заводского района Минска. За надругательство над государственным символом возбуждено уголовное дело. К слову, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления (видео).