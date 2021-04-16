В Беларуси строительство жилья ведется в тесной связке с социальной инфраструктурой

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Традиционно средства от субботников идут на важные социально значимые цели. На эти деньги всей страной мы строили Национальную библиотеку, здание Музея истории Великой Отечественной, жилье для семей, воспитывающих детей-сирот, и многие другие важные инфраструктурные объекты, которые необходимы для комфортной жизни каждого.



Кстати, застройка новых микрорайонов нашей страны сейчас идет в тесной связке с социальными объектами. Иными словами, новоселы получают не только ключи от собственных квадратных метров, но и комфортную среду для жизни. В Гродно сейчас ведется строительство сразу нескольких детских садов и школы, а в Гомеле - на финише работы по обустройству филиала детской поликлиники. Когда в приоритете комфортные условия для жизни - в нашей рубрике "Нужное людям". Рассказывает Юрий Карнелович.



Небольшой городок Скидель - город-спутник Гродно. Здесь возводится жилье, обновляется инфраструктура. Собственные квадратные метры в основном получают молодые и многодетные семьи. С настоящим бумом рождаемости уже не справляются дошкольные заведения. Артемий и Мария Лисай своего ребенка отдали в детский сад по соседству с домом. Единственный минус - группы заполнены по максимуму. Молодая семья с нетерпением ждет открытия нового сада.



Артемий Лисай, житель г. Скиделя: "В основном есть сложности с количеством деток в группах. Поэтому строительство нового детского садика очень актуально для нашего города, в принципе, для всех жителей. Тем более, как мы знаем, в детском садике новом будут созданы все условия с бассейном".



Место под будущий сад определили в новом микрорайоне. За основу взяли типовой проект здания с бассейном на 190 мест. Строители обещают максимально ускориться, чтобы уже в сентябре сад начал работу.



Евгений Коховец, гендиректор ГОСУП "Гроднооблсельстрой": "На объекте работают порядка 150 человек, работаем весь световой день, без выходных. Срок строительства - 12 месяцев, наша задача - построить за 7".



Татьяна Аксамит, начальник управления образования Гродненского райисполкома: "Будет возможность организовать ясельные группы, открыть группы, специально интегрированные для детей с особенностями психофизического развития. Сегодня рассматривается, изучается ситуация для создания санаторных групп".



А это уже новый жилой микрорайон в Гродно. Возводить с нуля его начали всего два года назад в чистом поле.



Микрорайон Грандичи рассчитан на 30 тысяч жителей. Жилье здесь строится в несколько этапов, не отстает и социальная инфраструктура. Буквально в начале этого года сдан в эксплуатацию современный детский сад. И строители сразу же приступили к возведению самой большой в городе школы.



42 класса рассчитаны на 1020 учащихся в одну смену. Плюс спортивный комплекс со стадионом, игровыми залами и бассейном. Стройка грандиозная даже по областным меркам. Контроль за работами постоянный, летучки на стройплощадке каждое утро.



Новая школа возводится для отдаленного микрорайона. Первых учеников здесь планируют принять уже в следующем году.







Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома: "В первую очередь - это образовательная среда, но также максимально будет представлена возможность размещения спортивных школ на базе школы. И, естественно, плотная и тесная взаимосвязь родителей, приглашение их для участия и проведения всевозможного рода мероприятий".



В шаге от открытия и новое медучреждение в Гомеле. Педиатрическое отделение на 270 метрах с электронной регистратурой и кабинетом функциональной диагностики. Из отдельного входа есть фильтр-бокс. Он позволит отдельно принимать пациентов с признаками респираторных инфекций. В планах - принимать до 90 пациентов в одну смену.



Наталья Ильченко, завфилиалом № 2 Гомельской центральной городской детской поликлиники: "4 тысячи детей придут скоро в эту поликлинику, в эти прекрасные кабинеты. Прием будут вести 4 педиатра. Есть лаборатория, процедурный, прививочный кабинеты, то есть, забор всех анализов мы будем производить здесь".







Прописку отделение получило на первом этаже многоэтажки. Разработанный проект для Гомеля стал пилотным и нужным для молодого микрорайона. Новое отделение находится в шаговой доступности, что позволит эффективно оказывать медицинскую помощь детям. Кроме того, с его открытием появится 10 новых рабочих мест.