ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси строительство жилья ведется в тесной связке с социальной инфраструктурой

16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Традиционно средства от субботников идут на важные социально значимые цели. На эти  деньги всей страной мы строили Национальную библиотеку, здание Музея истории Великой Отечественной, жилье для семей, воспитывающих детей-сирот, и многие другие важные инфраструктурные объекты, которые необходимы для комфортной жизни каждого. 

Кстати, застройка новых микрорайонов нашей страны сейчас идет в тесной связке с социальными объектами. Иными словами, новоселы получают не только ключи от собственных квадратных метров, но и комфортную среду для жизни. В Гродно сейчас ведется строительство сразу нескольких детских садов и школы, а в Гомеле - на финише работы по обустройству филиала детской поликлиники. Когда в приоритете комфортные условия для жизни - в нашей рубрике "Нужное людям". Рассказывает Юрий Карнелович.

Небольшой городок Скидель - город-спутник Гродно. Здесь  возводится жилье, обновляется инфраструктура. Собственные квадратные метры в основном получают молодые и многодетные семьи. С настоящим бумом рождаемости уже не справляются дошкольные заведения. Артемий и Мария Лисай своего ребенка отдали в детский сад по соседству с домом. Единственный минус - группы заполнены по максимуму. Молодая семья с нетерпением ждет открытия нового сада.

Артемий Лисай, житель г. Скиделя: "В основном есть сложности с количеством деток в группах. Поэтому строительство нового детского садика очень актуально для нашего города, в принципе, для всех жителей. Тем более, как мы знаем, в детском садике новом будут созданы все условия с бассейном".

Место под будущий сад определили в новом микрорайоне. За основу взяли типовой проект здания с бассейном на 190 мест. Строители обещают максимально ускориться, чтобы уже в сентябре сад начал работу.

Евгений Коховец, гендиректор ГОСУП "Гроднооблсельстрой": "На объекте работают порядка 150 человек, работаем весь световой день, без выходных. Срок строительства - 12 месяцев, наша задача - построить за 7".

Татьяна Аксамит, начальник управления образования Гродненского райисполкома: "Будет возможность организовать ясельные группы, открыть группы, специально интегрированные для детей с особенностями психофизического развития. Сегодня рассматривается, изучается ситуация для создания санаторных групп".

А это уже новый жилой микрорайон в Гродно. Возводить с нуля его начали всего два года назад в чистом поле.

Микрорайон Грандичи рассчитан на 30 тысяч жителей. Жилье здесь строится в несколько этапов, не отстает и социальная инфраструктура. Буквально в начале этого года сдан в эксплуатацию современный детский сад. И строители сразу же приступили к возведению самой большой в городе школы.

42 класса рассчитаны на 1020 учащихся в одну смену. Плюс  спортивный комплекс со стадионом, игровыми залами и бассейном. Стройка грандиозная даже по областным меркам. Контроль за работами постоянный, летучки на стройплощадке каждое утро.

Новая школа возводится для отдаленного микрорайона. Первых учеников здесь планируют принять уже в следующем году.

В Беларуси строительство жилья ведется в тесной связке с социальной инфраструктурой


Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома: "В первую очередь - это образовательная среда, но также максимально будет представлена возможность размещения спортивных школ на базе школы. И, естественно, плотная и тесная взаимосвязь родителей, приглашение их для участия и проведения всевозможного рода мероприятий".

В шаге от открытия и новое медучреждение в Гомеле. Педиатрическое отделение на 270 метрах с электронной регистратурой и кабинетом функциональной диагностики. Из отдельного входа есть фильтр-бокс. Он позволит отдельно принимать пациентов с признаками респираторных инфекций. В планах - принимать до 90 пациентов в одну смену.

Наталья Ильченко, завфилиалом № 2 Гомельской центральной городской детской поликлиники: "4 тысячи детей придут скоро в эту поликлинику, в эти прекрасные кабинеты. Прием будут вести 4 педиатра. Есть лаборатория, процедурный, прививочный кабинеты, то есть, забор всех анализов мы будем производить здесь".

В Беларуси строительство жилья ведется в тесной связке с социальной инфраструктурой
Прописку отделение получило на первом этаже многоэтажки. Разработанный проект для Гомеля стал пилотным и нужным для молодого микрорайона.  Новое отделение находится в шаговой доступности, что позволит эффективно оказывать медицинскую помощь детям. Кроме того, с его открытием появится 10 новых рабочих мест. 

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно средства от субботников идут на важные социально значимые цели. На эти  деньги всей страной мы строили Национальную библиотеку, здание Музея истории...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Белавиа» вновь начинает летать в аэропорт «Жуковский»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by