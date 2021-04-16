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В Минском зоопарке весеннее пробуждение
16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Осторожный, спокойный и любит лакомиться овощами. В Минском зоопарке обживается капибара. Самый большой экзотический грызун приехал к нам из Краснодара и достаточно долго привыкал к новому месту на карантине. Ему дали кличку Капибарин. Сейчас животное находится в экзотариуме, где мирно соседствует с черепахами и попугаями.
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Осторожный, спокойный и любит лакомиться овощами. В Минском зоопарке обживается капибара. Самый большой экзотический грызун приехал к нам из Краснодара и...
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