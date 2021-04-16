В Минском зоопарке весеннее пробуждение

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Осторожный, спокойный и любит лакомиться овощами. В Минском зоопарке обживается капибара. Самый большой экзотический грызун приехал к нам из Краснодара и достаточно долго привыкал к новому месту на карантине. Ему дали кличку Капибарин. Сейчас животное находится в экзотариуме, где мирно соседствует с черепахами и попугаями.



Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка: "Мальчику примерно 3 года. Питается он зерном, любит овощи, фрукты, но мы заметили, что предпочтение отдает салату айсберг и пекинской капусте".



Весеннее пробуждение



В зоопарке сейчас период активного весеннего пробуждения. Из спячки вышли барсуки, медведь Тристан, более активными стали енотовидные собаки и еноты. В вольере с родителями подрастает маленькая лама.