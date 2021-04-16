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Задержан житель Витебска, оскорбивший должностное лицо
16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Задержан житель Витебска, который оскорбил должностное лицо и угрожал расправой его семье. По данным следствия, негативные комментарии 26-летний парень оставил в телеграм-канале. Сейчас подозреваемый задержан. В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по двум статьям: "Угроза насилием в отношении лица, выполняющего служебные обязанности, и его близких" и "Оскорбление представителя власти".
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Задержан житель Витебска, который оскорбил должностное лицо и угрожал расправой его семье. По данным следствия, негативные комментарии 26-летний парень оставил в...
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