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Суд Могилева признал несколько telegram-каналов и чатов экстремистскими
16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несколько региональных каналов и чатов в Telegram признаны экстремистскими. По решению суда Ленинского района Могилева список запрещенных пополнили виртуальные сообщества "Могилев 97%", "Бобруйск 97%", "Осиповичи для жизни" и "Бульвар Непокоренных". В указанных группах систематически размещались экстремистские материалы, оскорбления правоохранителей и госслужащих. Для дестабилизации обстановки и изменения конституционного строя их участники регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах.
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Несколько региональных каналов и чатов в Telegram признаны экстремистскими. По решению суда Ленинского района Могилева список запрещенных пополнили виртуальные...
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