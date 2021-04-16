Суд Могилева признал несколько telegram-каналов и чатов экстремистскими

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Несколько региональных каналов и чатов в Telegram признаны экстремистскими. По решению суда Ленинского района Могилева список запрещенных пополнили виртуальные сообщества "Могилев 97%", "Бобруйск 97%", "Осиповичи для жизни" и "Бульвар Непокоренных". В указанных группах систематически размещались экстремистские материалы, оскорбления правоохранителей и госслужащих. Для дестабилизации обстановки и изменения конституционного строя их участники регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах.



Михаил Сухачев, начальник 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД Беларуси: "В список запрещенных интернет-ресурсов внесены телеграм-каналы и чаты "Могилев 97%", "Бобруйск 97%", "Осиповичи для жизни" и дворовой чат "Бульвар Непокоренных". Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до 15 суток административного ареста".