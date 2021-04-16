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Суд Могилева признал несколько telegram-каналов и чатов экстремистскими

16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несколько региональных каналов и чатов в Telegram признаны экстремистскими. По решению суда Ленинского района Могилева список запрещенных пополнили виртуальные сообщества "Могилев 97%", "Бобруйск 97%", "Осиповичи для жизни" и "Бульвар Непокоренных". В указанных группах систематически размещались экстремистские материалы,  оскорбления правоохранителей и госслужащих. Для дестабилизации обстановки и изменения конституционного строя их участники регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам,  радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах.

Михаил Сухачев, начальник 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД Беларуси: "В список запрещенных интернет-ресурсов внесены телеграм-каналы и чаты "Могилев 97%", "Бобруйск 97%", "Осиповичи для жизни" и дворовой чат "Бульвар Непокоренных". Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до 15 суток административного ареста".

 
Теги: Могилев
 
 
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Несколько региональных каналов и чатов в Telegram признаны экстремистскими. По решению суда Ленинского района Могилева список запрещенных пополнили виртуальные...
 
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