Депутаты приняли ряд законопроектов и поддержали поправки в законы

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Палата представителей сегодня приняла ряд законопроектов, направленных на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка. Согласно закону о массовых мероприятиях, они могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. Запрещается освещение в СМИ и интернете в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды. Сегодня также приняты поправки в законы о противодействии экстремизму. В первом чтении депутаты рассмотрели изменение кодексов по вопросам уголовной ответственности. Планируется усилить наказание за клевету, неуплату налогов и надругательство над госсимволами.





Поправки в законы об адвокатской деятельности

Героизация нацизма - под запретом

Сегодня же Палата представителей поддержала поправки в законы об адвокатской деятельности. Исключается требование об обязательном наличии у лица, планирующего стать адвокатом, трехлетнего стажа работы по специальности. В то же время предлагается упразднить деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Единственной организационной формой будут юридические консультации.И еще одно важное решение - во втором чтении принят законопроект о недопущении реабилитации нацизма. В документе прописан четкий запрет на героизацию нацизма, ее финансирование, деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма, в том числе в интернете.