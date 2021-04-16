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Состоялось 52-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ
16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств - участников СНГ - такие вопросы стали ключевыми на 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. На весеннюю сессию парламентарии собрались дистанционно. Она прошла в формате видеоконференции. Повестка дня - обсуждение проектов и модельных законов. В частности, участники сессии обсудили вопросы, которые касаются легального трудоустройства мигрантов, охраны здоровья, расширения сотрудничества в сфере образования, а также укрепления дружбы между странами.
Премия имени Чингиза АйтматоваТакже в ходе заседания прошла торжественная церемония вручения премии Межпарламентской ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова заслуженному деятелю культуры Беларуси Владимиру Гниломедову.
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Законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств - участников СНГ - такие вопросы стали ключевыми на 52-м...
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