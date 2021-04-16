Состоялось 52-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ

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Законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств - участников СНГ - такие вопросы стали ключевыми на 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. На весеннюю сессию парламентарии собрались дистанционно. Она прошла в формате видеоконференции. Повестка дня - обсуждение проектов и модельных законов. В частности, участники сессии обсудили вопросы, которые касаются легального трудоустройства мигрантов, охраны здоровья, расширения сотрудничества в сфере образования, а также укрепления дружбы между странами.



Напомним, что нынешний год является годом председательства Беларуси в СНГ. Наталья Кочанова отметила, что в связи с этим разработан план, который включает порядка ста мероприятий.



Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Конечно, ключевая задача председательства - это обеспечение роста экономики благосостояния, качества жизни наших граждан. И повышение взаимодействия в решении проблем, которые обусловлены новыми вызовами и угрозами, пандемия, которая внесла коррективы в нашу жизнь. Но вместе с тем - не разрушила наших добрых отношений. В экономической сфере, конечно, будет уделено внимание работе по развитию зоны свободной торговли товарами. Важными вопросами станут устранение барьеров на пути международных транзитных перевозок и создание единого рынка транспортных услуг".





Премия имени Чингиза Айтматова

Также в ходе заседания прошла торжественная церемония вручения премии Межпарламентской ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова заслуженному деятелю культуры Беларуси Владимиру Гниломедову.