Как правильно собирать березовый сок, чтобы не навредить дереву и не заплатить штраф

Источник материала: БT

Березовый сок, пожалуй, самый вкусный и известный символ пробуждения природы в наших широтах. Но время его сбора очень ограничено. Если погода теплая, березы быстро начнут цвести, и сокоток закончится.

Поэтому лесники времени зря не теряют и вовсю собирают весенний напиток. К слову, ничем не примечательная среднестатистическая береза за сутки может "наплакать" до 40 л сока.

Об особенностях сбора полезного напитка корреспонденту "Добрай раніцы, Беларусь!" рассказали специалисты.

Владимир Бурда, лесник Усяжского лесничества:

Работаем в лесу и пьем березовый сок постоянно: чистим желудок, выгоняем токсины, почки чистим. Помогает. Работаю уже больше 30 лет. Каждый год собираем березовый сок тоннами.

Как правило, заготовленный березовый сок поступает на предприятия. Но также реализуется и населению.

Алексей Горощик, лесничий Усяжского лесничества:

Березовый сок продается в лесничествах, иногда на ярмарках, на специальных выездных точках, на сайтах министерства, на сайтах лесхозов. Все это предварительно сообщается - и адреса, и телефоны.

Сколько стоит березовый сок

Если покупать именно в лесничестве, то цена на березовый сок составит всего 36 копеек за литр.

Собирать свежий березовый сок жители могут и сами. Но для этого нужно получить специальное разрешение в лесхозе.

Как получить разрешение на добычу сока

Нужно обратиться в лесхоз, написать заявление, что хотите заниматься заготовкой сока. Вам предоставят участок, выпишут лесной билет - и можете заготавливать.







Сам разрешающий документ бесплатный. А вот за незаконную заготовку можно получить штраф. Это как зимой с елками.

Подсочка - дело тонкое и весьма ответственное. Главное здесь - не навредить. Просто выбрать для сбора сока любую понравившуюся березу нельзя. Надо найти так называемый зрелый лес. Участки, где можно заготавливать березовый сок, определяют лесничества.

Как собирать березовый сок своими руками

Деревья на подсочку назначаются исходя из диаметра ствола, который измеряется на высоте 130 см от уровня земли, т. е. примерно на уровне груди. Диаметр должен быть не менее 20 см.

От вертикальной оси под углом не более 30 градусов делается пропил длиной не более 12 см и глубиной не более 4 см (без учета толщины коры). В зависимости от диаметра это может быть один пропил либо два.









Подсочка - серьезное испытание для дерева, которое от неправильных действий может даже погибнуть.

После окончания сезона заготовки березового сока все убирается, жировой слой зачищается и обрабатывается специальной мазью, садовым варом или смесью, состоящей из глины и извести с примесью древесного угля. Это нужно для того, чтобы впоследствии дерево не страдало от паразитов и грибков.

Если сделать все как надо, на столе у вас будет напиток, богатый витаминами и минералами. Так что ловите момент. Ведь время, когда можно полакомиться березовым соком без участия перерабатывающей промышленности, очень ограничено.

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