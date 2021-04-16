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Тима Белорусских приговорен к двум годам ограничения свободы
16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДва года ограничения свободы. Менее часа назад огласили приговор в отношении музыканта Тимы Белорусских и его приятеля. Они признаны виновными в незаконном обороте наркотиков. Напомним, зимой они купили на интернет-площадке гашиш. Часть дурмана употребили в клубе, остальное изъяли оперативники. При обыске у певца нашли и амфетамин. Известно, что Белорусских психотроп приобрел за несколько месяцев до задержания. До начала слушания Тима Белорусских был отпущен под залог, второй обвиняемый находился под стражей.
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Два года ограничения свободы. Менее часа назад огласили приговор в отношении музыканта Тимы Белорусских и его приятеля. Они признаны виновными в незаконном...
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