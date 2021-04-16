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Весенний марафон чистоты 17 апреля объединит жителей Минска и области
16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлагоустройство памятных мест, уборка скверов и посадка деревьев. Уже завтра столица и область присоединятся к республиканскому субботнику. Весенний марафон чистоты объединит представителей власти и трудовые коллективы, общественные организации и молодежь. В Минске, например, генеральная уборка пройдет в каждом районе. Среди основных точек - парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, лесопарк Медвежино и мемориальный комплекс "Тростенец". Присоединиться к благоустройству и озеленению сможет каждый. Кстати, половину заработанных во время субботника средств направят на укрепление материально-технической базы медучреждений. Столько же - на восстановление историко-культурных ценностей, а также на ремонт и реконструкцию памятных мест и мемориальных комплексов столицы и регионов.
И в продолжение темы. Завтра в столице изменится график работы общественного транспорта: некоторые маршруты пойдут по расписанию будних дней, организуют и дополнительные рейсы. Метрополитен также будет работать по графику рабочей субботы. В утренний час пик (с 7 до 9 часов) интервал движения составит 3 минуты. А с 9 до 17 поезда будут ходить через 5-6 минут. При этом работа Зеленолужской линии не изменится.
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Благоустройство памятных мест, уборка скверов и посадка деревьев. Уже завтра столица и область присоединятся к республиканскому субботнику. Весенний марафон...
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