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К 70-летию Фрунзенского района столицы высадили аллею из вавилонских ив
16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый зеленый образ столицы: во Фрунзенском районе сегодня высадили аллею. Сорок вавилонских ив украсили ландшафт Вязынского сквера. Молодые деревья появились благодаря совместной работе озеленителей, руководства, а также предприятий и организаций Фрунзенского района, который отмечает 70-летие. Кстати, зеленая зона находится рядом с МКАД, поэтому насаждения выбирали устойчивые к воздействию окружающей среды.
Сегодня во Фрунзенском районе проживают более 470 тысяч человек. И вместе с активным строительством домов, детских садов и школ проводится масштабная работа по озеленению.
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Новый зеленый образ столицы: во Фрунзенском районе сегодня высадили аллею. Сорок вавилонских ив украсили ландшафт Вязынского сквера. Молодые деревья появились...
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