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100-й день рождения отмечает жительница Минска Анастасия Максимовна Цыбульская

16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда один человек - целая эпоха! Сотый день рождения сегодня отмечает жительница столицы Анастасия Максимовна Цыбульская. С поздравлениями к юбиляру  пожаловала администрация Заводского района, волонтеры и представители молодежной организации. Праздничные открытки  именинница принимает из разных уголков от внуков, правнуков и праправнуков. Сама Анастасия Максимовна родилась в Саратовской области, но почти всю жизнь прожила в Беларуси. Работала на железной дороге диспетчером и дежурной по станции. Особая страница жизни - Великая Отечественная война, когда довелось вести борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в тылах.

Всего в Заводском районе на сегодня проживают 6 долгожителей, которые преодолели столетний возраст. В этом году будут чествовать еще двух юбиляров.

 
 
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Когда один человек - целая эпоха! Сотый день рождения сегодня отмечает жительница столицы Анастасия Максимовна Цыбульская. С поздравлениями к юбиляру  пожаловала...
 
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