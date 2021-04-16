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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 100-й день рождения отмечает жительница Минска Анастасия Максимовна Цыбульская Когда один человек - целая эпоха! Сотый день рождения сегодня отмечает жительница столицы Анастасия Максимовна Цыбульская. С поздравлениями к юбиляру пожаловала...

Когда один человек - целая эпоха! Сотый день рождения сегодня отмечает жительница столицы Анастасия Максимовна Цыбульская. С поздравлениями к юбиляру пожаловала администрация Заводского района, волонтеры и представители молодежной организации. Праздничные открытки именинница принимает из разных уголков от внуков, правнуков и праправнуков. Сама Анастасия Максимовна родилась в Саратовской области, но почти всю жизнь прожила в Беларуси. Работала на железной дороге диспетчером и дежурной по станции. Особая страница жизни - Великая Отечественная война, когда довелось вести борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в тылах.Всего в Заводском районе на сегодня проживают 6 долгожителей, которые преодолели столетний возраст. В этом году будут чествовать еще двух юбиляров.