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Сергей Мусиенко в программе "Скажинемолчи" рассказал о настроениях в белорусском обществе
16.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Белорусская оппозиция живет только от выборов до выборов, а ярких политиков там и вовсе нет. Оттого и такой высокий процент доверия действующей власти по итогам масштабного социологического исследования!". Таким мнением поделился руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Он стал гостем программы
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"Белорусская оппозиция живет только от выборов до выборов, а ярких политиков там и вовсе нет. Оттого и такой высокий процент доверия действующей власти по итогам...
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