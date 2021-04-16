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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Мусиенко в программе "Скажинемолчи" рассказал о настроениях в белорусском обществе "Белорусская оппозиция живет только от выборов до выборов, а ярких политиков там и вовсе нет. Оттого и такой высокий процент доверия действующей власти по итогам...

"Белорусская оппозиция живет только от выборов до выборов, а ярких политиков там и вовсе нет. Оттого и такой высокий процент доверия действующей власти по итогам масштабного социологического исследования!". Таким мнением поделился руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Он стал гостем программыи поведал о настроениях в белорусском обществе.