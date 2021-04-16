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Руководителем Белорусской ассоциации журналистов избрали Андрея Бастунца

17.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 16 апреля прошел съезд Общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов». В мероприятии приняли участие около 60 делегатов и приглашенные гости. Главой организации переизбран Андрей Бастунец.


Андрей Бастунец. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как сообщает БелаПАН, за кандидатуру Андрея Бастунца на посту руководителя организации проголосовали единогласно. Заместителями председателя на съезде избрали Бориса Горецкого, Олега Агеева, Александра Старикевича и Ирину Славникову.



В постановлении, принятом по итогам мероприятия, отмечается, что съезд требует:

  • незамедлительно освободить всех журналистов, которые находятся за решеткой;
  • обсудить изменения, вносимые в законодательство в области СМИ, с участием представителей белорусского общества, журналистов и бизнеса, международных экспертов;
  • признать на законодательном уровне права каждого собирать и распространять информацию в отечественных и иностранных СМИ;
  • обеспечить беспрепятственный доступ к информации журналистам;
  • создать равные экономические условия для массмедиа: отказаться от государственной монополии на создание и распространение продукции СМИ.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. Организация действует с осени 1995 года. Сегодня в ней насчитывается более 1200 членов. Кроме центрального офиса в Минске ассоциация имеет 5 региональных филиалов.


С 1997 года БАЖ — ассоциированный член Международной федерации журналистов (IFJ).

 
Теги: Минск
 
 
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Заместителями Андрея Бастунца на съезде избрали Бориса Горецкого, Олега Агеева, Александра Старикевича и Ирину Славникову.
 
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