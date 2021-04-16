Руководителем Белорусской ассоциации журналистов избрали Андрея Бастунца

Источник материала: Tut.by

В Минске 16 апреля прошел съезд Общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов». В мероприятии приняли участие около 60 делегатов и приглашенные гости. Главой организации переизбран Андрей Бастунец.



Андрей Бастунец. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как сообщает БелаПАН, за кандидатуру Андрея Бастунца на посту руководителя организации проголосовали единогласно. Заместителями председателя на съезде избрали Бориса Горецкого, Олега Агеева, Александра Старикевича и Ирину Славникову.









В постановлении, принятом по итогам мероприятия, отмечается, что съезд требует:

незамедлительно освободить всех журналистов, которые находятся за решеткой;

обсудить изменения, вносимые в законодательство в области СМИ, с участием представителей белорусского общества, журналистов и бизнеса, международных экспертов;

признать на законодательном уровне права каждого собирать и распространять информацию в отечественных и иностранных СМИ;

обеспечить беспрепятственный доступ к информации журналистам;

создать равные экономические условия для массмедиа: отказаться от государственной монополии на создание и распространение продукции СМИ.





ОО «Белорусская ассоциация журналистов» — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. Организация действует с осени 1995 года. Сегодня в ней насчитывается более 1200 членов. Кроме центрального офиса в Минске ассоциация имеет 5 региональных филиалов.





С 1997 года БАЖ — ассоциированный член Международной федерации журналистов (IFJ).