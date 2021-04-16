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Руководителем Белорусской ассоциации журналистов избрали Андрея Бастунца
17.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 16 апреля прошел съезд Общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов». В мероприятии приняли участие около 60 делегатов и приглашенные гости. Главой организации переизбран Андрей Бастунец.
Как сообщает БелаПАН, за кандидатуру Андрея Бастунца на посту руководителя организации проголосовали единогласно. Заместителями председателя на съезде избрали Бориса Горецкого, Олега Агеева, Александра Старикевича и Ирину Славникову.
В постановлении, принятом по итогам мероприятия, отмечается, что съезд требует:
ОО «Белорусская ассоциация журналистов» — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. Организация действует с осени 1995 года. Сегодня в ней насчитывается более 1200 членов. Кроме центрального офиса в Минске ассоциация имеет 5 региональных филиалов.
С 1997 года БАЖ — ассоциированный член Международной федерации журналистов (IFJ).
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Заместителями Андрея Бастунца на съезде избрали Бориса Горецкого, Олега Агеева, Александра Старикевича и Ирину Славникову.
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