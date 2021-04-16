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Л. Гладкая в рубрике "Площадка" о важности недопущения реабилитации нацизма
17.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Все эти вопросы как нельзя кстати. В едином мнении об этом сегодня сходятся эксперты, представители власти, да и в целом граждане нашей страны. В 2020 году мы столкнулись с попыткой разрушить страну и переписать нашу историю. Под флагами пособников Гитлера, которые развевались, когда сжигали наши деревни в годы Великой Отечественной, сегодня нам пытаются навязать исторически чуждую идеологию.
Мы даже не заметим, как проснемся совершенно в другой стране. Чуждые нам сегодня идеи, порядки и ценности станут нормой
Если на это не реагировать, однажды проснемся в совершенно другой стране. Мастера переписать историю найдутся. Мы даже не заметим этого, потому что стратегия по уничтожению нас как нации, как государства рассчитана на десятилетия.
Вкладываются огромные деньги, подбираются инструменты, выращиваются кадры в разных сферахВкладываются огромные деньги, подбираются инструменты, выращиваются кадры в разных сферах, делая ставку на молодежь. Создают многочисленные фонды, объединения, кружки. Используют наднациональные структуры, вроде Европейского фонда в поддержку демократии, структуры других стран, международные фонды. Поощряют создание местных НКО.
Все это для выращивания в людях нужных идей, постепенно преобразовывая общество так, чтобы доминирующими стали западные мотивы.
Просчитались, неуважаемые. Белорусы оказались умнее. Мы сделали выводы. Скоро появится долгожданный закон "О недопущении реабилитации нацизма".
К уголовной ответственности привлечены 72 лидера и участника ультраправых неонацистских неформальных объединений
Если в 2014 году в Беларуси было 7 административных правонарушений о демонстрировании либо распространении нацистской символики, то в 2020-м их было 88. В этом году к уголовной ответственности привлечены 72 лидера и активных участника ультраправых неонацистских неформальных объединений. В проекте закона прописан четкий запрет на героизацию нацизма, финансирование, механизмы противодействия героизации нацистских преступников и их пособников.
Ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование такой деятельности, вербовку, обучение и подготовку экстремистовОчень важное предложение - ввести ответственность за участие в экстремистском формировании, за финансирование такой деятельности, вербовку, обучение и подготовку экстремистов. Проект закона "О защите персональных данных" оградит белорусов от бесконтрольного сбора, распространения личных данных.
Радует и предложение расширить перечень видов информации, распространение которой запрещено, и ограничить иностранное влияние на информационный рынок.
"Радио Свобода" оштрафовали в России на ₽ 71 млн за отсутствие маркировки "иностранный агент"В России недавно "Радио Свобода" оштрафовали на 71 млн российских рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента. Отличный пример, надо перенимать. Есть и другие важные новации. И работы нам всем предстоит много. Мы остановились в шаге от беды.
Убитому на Донбассе ребенку не было и пяти лет. Сколько еще детских могил на Донбассе? "Невероятные", вы этого хотите?
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Все эти вопросы как нельзя кстати. В едином мнении об этом сегодня сходятся эксперты, представители власти, да и в целом граждане нашей страны. В 2020 году мы...
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