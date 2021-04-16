Источник материала: БT

Все эти вопросы как нельзя кстати. В едином мнении об этом сегодня сходятся эксперты, представители власти, да и в целом граждане нашей страны. В 2020 году мы столкнулись с попыткой разрушить страну и переписать нашу историю. Под флагами пособников Гитлера, которые развевались, когда сжигали наши деревни в годы Великой Отечественной, сегодня нам пытаются навязать исторически чуждую идеологию.



Но над памятью наших дедов и прадедов - воинов-освободителей - мы глумиться не позволим. И для этого должен быть и правовой механизм. Кроме того, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной.



Ведь те западные государства, которые когда-то были причастны к массовому уничтожению наших соотечественников, сегодня снова пытаются посягнуть на суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Не позволим - убеждена наш колумнист Людмила Гладкая. В эфире - авторская рубрика "Площадка".

Среди героев моих публикаций было много таких людей, как Евгения Максимова - участница Тарасово-Ратомского подполья, партизанская связная. Она носила в Минск листовки, вербовала и переводила в лес подпольщиков, доставала лекарства, тайно оформляла людям аусвайсы. В 1943-м ее арестовали. Она перенесла 23 дня пыток. Избиения, допросы. Однажды ее отвели в подвал, раздели, лили под ноги ледяную воду. Был февраль, ступни примерзали... Били, пока не теряла сознание. Потом была дорога смертников: людей в душегубке убивали газом. Тела выгружали в ямы и возвращались за новыми жертвами.



Вспомните тысячи уничтоженных деревень. Людей, которые не сгорели заживо, не погибли от пуль, добивали топорами. Даже деток, которым была неделя от роду.



Убивали не только под нацистской свастикой, но и под бело-красными тряпками, с которыми сегодня некоторые так весело "гуляют", устраивают фотосессии у монумента Победы.



Мы даже не заметим, как проснемся совершенно в другой стране. Чуждые нам сегодня идеи, порядки и ценности станут нормой

Вкладываются огромные деньги, подбираются инструменты, выращиваются кадры в разных сферах

К уголовной ответственности привлечены 72 лидера и участника ультраправых неонацистских неформальных объединений

Ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование такой деятельности, вербовку, обучение и подготовку экстремистов

"Радио Свобода" оштрафовали в России на ₽ 71 млн за отсутствие маркировки "иностранный агент"

Если на это не реагировать, однажды проснемся в совершенно другой стране. Мастера переписать историю найдутся. Мы даже не заметим этого, потому что стратегия по уничтожению нас как нации, как государства рассчитана на десятилетия.Вкладываются огромные деньги, подбираются инструменты, выращиваются кадры в разных сферах, делая ставку на молодежь. Создают многочисленные фонды, объединения, кружки. Используют наднациональные структуры, вроде Европейского фонда в поддержку демократии, структуры других стран, международные фонды. Поощряют создание местных НКО.Все это для выращивания в людях нужных идей, постепенно преобразовывая общество так, чтобы доминирующими стали западные мотивы.Просчитались, неуважаемые. Белорусы оказались умнее. Мы сделали выводы. Скоро появится долгожданный закон "О недопущении реабилитации нацизма".Если в 2014 году в Беларуси было 7 административных правонарушений о демонстрировании либо распространении нацистской символики, то в 2020-м их было 88. В этом году к уголовной ответственности привлечены 72 лидера и активных участника ультраправых неонацистских неформальных объединений. В проекте закона прописан четкий запрет на героизацию нацизма, финансирование, механизмы противодействия героизации нацистских преступников и их пособников.Очень важное предложение - ввести ответственность за участие в экстремистском формировании, за финансирование такой деятельности, вербовку, обучение и подготовку экстремистов. Проект закона "О защите персональных данных" оградит белорусов от бесконтрольного сбора, распространения личных данных.Радует и предложение расширить перечень видов информации, распространение которой запрещено, и ограничить иностранное влияние на информационный рынок.В России недавно "Радио Свобода" оштрафовали на 71 млн российских рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента. Отличный пример, надо перенимать. Есть и другие важные новации. И работы нам всем предстоит много. Мы остановились в шаге от беды.Убитому на Донбассе ребенку не было и пяти лет. Сколько еще детских могил на Донбассе? "Невероятные", вы этого хотите?