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Дождливо и до плюс 15 ожидается в выходные в Минске

17.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первые  весенние грозы прогремят в субботу. Ночью и утром на дорогах туман. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. На большей части территории Минской области кратковременные дожди. Облачно будет и в воскресенье.

В начале следующей недели обойдется без осадков и будет 17 градусов тепла.

 
 
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Первые  весенние грозы прогремят в субботу. Ночью и утром на дорогах туман. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. На большей части территории Минской области...
 
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