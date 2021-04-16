Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дождливо и до плюс 15 ожидается в выходные в Минске Первые весенние грозы прогремят в субботу. Ночью и утром на дорогах туман. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. На большей части территории Минской области...

Первые весенние грозы прогремят в субботу. Ночью и утром на дорогах туман. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. На большей части территории Минской области кратковременные дожди. Облачно будет и в воскресенье.В начале следующей недели обойдется без осадков и будет 17 градусов тепла.