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"Крылья победы" запустят на "Беларусь 1". Впервые на экранах военные тайны авиации в годы Великой Отечественной. Как принимались судьбоносные решения за закрытой дверью и какова цена подвигов белорусских летчиков? Детали в 12-серийном рассказе, основанном на достоверных сведениях, которые долгое время принадлежали исключительно архивам. Истории продолжительностью 13 минут о нарушении воздушного пространства задолго до 22 июня 1941 года, судьбоносной Директиве № 1 и уничтожении вражеских самолетов без художественных вымыслов. За точностью сценария следили военные историки.





Премьера мая на "Беларусь 1"

Инициатива проекта принадлежит творческой команде телеканала. Кроме документальной компьютерной графики, увидим и реконструкцию событий. Все, что происходило в закрытых кабинетах, покажут не актеры, а участники военно-исторического клуба. Постановочные сцены станут визуальной поддержкой рассказа. Сегодня в Доме офицеров завершили съемки четырех серий.Откроются фронтовые страницы летчиков в победные майские дни. Финальная серия выйдет в эфир в преддверии Дня Независимости.