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Документальный фильм "Крылья победы" - о тайнах авиации в годы Великой Отечественной войны
17.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Крылья победы" запустят на "Беларусь 1". Впервые на экранах военные тайны авиации в годы Великой Отечественной. Как принимались судьбоносные решения за закрытой дверью и какова цена подвигов белорусских летчиков? Детали в 12-серийном рассказе, основанном на достоверных сведениях, которые долгое время принадлежали исключительно архивам. Истории продолжительностью 13 минут о нарушении воздушного пространства задолго до 22 июня 1941 года, судьбоносной Директиве № 1 и уничтожении вражеских самолетов без художественных вымыслов. За точностью сценария следили военные историки.
Премьера мая на "Беларусь 1"Инициатива проекта принадлежит творческой команде телеканала
Откроются фронтовые страницы летчиков в победные майские дни. Финальная серия выйдет в эфир в преддверии Дня Независимости.
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"Крылья победы" запустят на "Беларусь 1". Впервые на экранах военные тайны авиации в годы Великой Отечественной. Как принимались судьбоносные решения за закрытой...
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