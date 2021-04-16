ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Документальный фильм "Крылья победы" - о тайнах авиации в годы Великой Отечественной войны

17.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Крылья победы" запустят на "Беларусь 1". Впервые на экранах  военные тайны авиации в годы Великой Отечественной. Как принимались судьбоносные решения за закрытой дверью и какова цена подвигов белорусских летчиков? Детали в 12-серийном рассказе, основанном на  достоверных сведениях, которые долгое время принадлежали исключительно архивам. Истории продолжительностью 13 минут о нарушении воздушного пространства задолго до 22 июня 1941 года, судьбоносной Директиве № 1 и уничтожении вражеских самолетов без художественных вымыслов. За точностью сценария следили военные историки.

Премьера мая на "Беларусь 1"

Инициатива проекта принадлежит творческой команде телеканала "Беларусь 1". Кроме документальной компьютерной графики, увидим и реконструкцию событий. Все, что происходило в закрытых кабинетах, покажут не актеры, а участники военно-исторического клуба. Постановочные сцены станут визуальной поддержкой рассказа. Сегодня в Доме офицеров завершили съемки четырех серий. 

Откроются фронтовые страницы летчиков в победные майские дни. Финальная серия выйдет в эфир в преддверии Дня Независимости. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Крылья победы" запустят на "Беларусь 1". Впервые на экранах  военные тайны авиации в годы Великой Отечественной. Как принимались судьбоносные решения за закрытой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Уголовное дело за надругательство над государственным символом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by