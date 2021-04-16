Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 апреля. Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская стала героем первого выпуска ток-шоу "Пока свободны", которое 16 апреля стартует на YouTube-канале Naviny.by.

"Пока свободны" — ток-шоу Алеся Залевского, где представители редакций независимых СМИ и герои нашего времени делятся самым важным за неделю.

15 апреля Татьяна Гацура-Яворская вышла из СИЗО № 1 без денег и телефона, искала возможности позвонить и случайно попала на съемки передачи. Правозащитница, которая десять дней провела в одной камере с Юлией Слуцкой, Анжеликой Борис и Марфой Рабковой, рассказывает о главных новостях для политических заключенных, их ожиданиях и о том, почему они ощущают себя более свободными, чем те, кто находится на свободе.

Еженедельное ток-шоу "Пока свободны" — совместный проект Naviny.by с редакциями других независимых СМИ и гражданским обществом о самом важном, что сейчас происходит с белорусами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Татьяна Гацура-Яворская стала героем первого выпуска ток-шоу "Пока свободны", которое стартует на YouTube-канале Naviny.by Минск, 16 апреля. Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская стала героем первого выпуска ток-шоу "Пока свободны", которое 16 апреля стартует на YouTube-канале Naviny.by. "Пока...

БелаПАН.