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С гомельчанки, приговоренной к 105 суткам ареста, требуют 1421 рубль за содержание в СИЗО

17.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчанке Анастасии Перевощиковой, которая в сумме получила 105 суток за «участие в акциях», нужно заплатить 1421 рубль «за питание в ИВС», сообщает «Радыё Свабода».


На днях мама Анастасии Елена Митина получила документы о том, что за первый месяц ареста «за питание в СИЗО» дочка должна 406 рублей. Плюс за просрочку платежа сняли еще 40 руб. Всего за «еду» девушке придется заплатить 1421 рубль.

Фото: «Радые Свабода»

— Как она может заплатить эти деньги, если она все еще сидит? — недоумевает Елена.

Анастасия Перевощикова в августе стала выходить на уличные протесты. Свой первый протокол Анастасия получила в конце января после обыска в ее квартире, а затем и в квартире дедушки — 89-летнего пенсионера, труженика тыла времен Великой Отечественной войны. Милиционеры искали районный флаг, с которым фотографируются местные активисты, а фото затем размещают в соцсетях.

6 февраля Анастасия освободилась, но через два дня ее пригласили в милицию — якобы на беседу. Домой девушка не вернулась. Оказалось, что в РОВД на Настю составили очередной протокол по 23.34 и снова осудили на 15 суток.

24 февраля Анастасия должна была выйти из ИВС, но, как выяснилось, 16, 18 и 22 февраля ее опять возили в суды, и каждый из них вынес одинаковое решение — по 15 суток ареста. Потом был суд 25 февраля — и очередное наказание. Потом — еще один суд 4 марта.

Таким образом, девушка отсидит в общей сложности 105 суток. Выйти на свободу она должна 9 мая.

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Теги: Брест
 
 
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На днях мама Анастасии Елена Митина получила документы о том, что за первый месяц ареста «за питание в СИЗО» дочка должна 406 рублей.
 
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