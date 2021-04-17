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Получивший накануне Дня Воли 25 суток студент стал подозреваемым по уголовному делу об экстремизме
17.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студент химфака БГУ Артем Боярский задержан в рамках уголовного дела за «создание экстремистского формирования». Об этом
Артема Боярского задержали утром 25 марта в общежитии БГУ. «Соседей — на пол и в наручники, но забрали только Артема», — обсуждали в студенческих чатах задержание парня. Ранее Боярского уже арестовывали на 15 суток за участие в массовом мероприятии, поэтому предполагалось, что он мог попасть под зачистку перед Днем Воли.
Суд прошел в Доме правосудия, Артема
Студент должен выйти на свободу 18 апреля, но в пятницу стало известно, что Артема Боярского задержали по статье 361−1 УК (Создание экстремистского формирования). Сейчас он находится в ИВС, сообщают правозащитники.
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Артема Боярского задержали утром 25 марта в общежитии БГУ. «Соседей - на пол и в наручники, но забрали только Артема», - обсуждали в студенческих чатах задержание...
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