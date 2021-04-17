Получивший накануне Дня Воли 25 суток студент стал подозреваемым по уголовному делу об экстремизме

Источник материала: Tut.by

Студент химфака БГУ Артем Боярский задержан в рамках уголовного дела за «создание экстремистского формирования». Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Артема Боярского задержали утром 25 марта в общежитии БГУ. «Соседей — на пол и в наручники, но забрали только Артема», — обсуждали в студенческих чатах задержание парня. Ранее Боярского уже арестовывали на 15 суток за участие в массовом мероприятии, поэтому предполагалось, что он мог попасть под зачистку перед Днем Воли.

Суд прошел в Доме правосудия, Артема приговорили к 25 суткам административного ареста.

Студент должен выйти на свободу 18 апреля, но в пятницу стало известно, что Артема Боярского задержали по статье 361−1 УК (Создание экстремистского формирования). Сейчас он находится в ИВС, сообщают правозащитники.

Как пишет Медиазона , 25 марта в телеграм-канале ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка появилось видео, на котором студент рассказывал, что «является администратором экстремистского телеграм-канала и чата „Мая краiна Беларусь“».