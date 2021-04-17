Президент и субботники: что строил Александр Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дело, проверенное временем, сознательный бескорыстный труд, добровольная работа на благо общества – традиция, заложенная 12 апреля 1919 года в депо Москва-Сортировочная (тогда 15 рабочих бесплатно отремонтировали три паровоза в выходной день), живет в Беларуси и поныне.

Это всячески поддерживает руководство страны во главе с Александром Лукашенко, который ежегодно лично работает на республиканских субботниках . Sputnik вспоминает, на каких объектах трудился глава государства.

2020 год. Сосны в Чернобыльской зоне

В конце апреля Лукашенко регулярно наведывается в регионы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Проводит там совещания, встречается с местными жителями. В прошлом году в агрогородке Лясковичи Петриковского района глава государства участвовал в субботнике – сажал лес .

"Субботник – это то доброе, что мы взяли из того периода и не только. Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий", – сказал Лукашенко.

Рядом с ним трудился и младший сын Николай. На том субботнике впервые на публике появился белый шпиц Умка, который сидел в корзине, висевшей на плече у Лукашенко.

Президентская бригада высадила 8 тысяч саженцев сосны на площади в полтора гектара.

2019 год. "Линия Сталина"

На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" президент вновь занимался посадками . В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков вместе с помощниками, а также младшим сыном Лукашенко высадил 75 дубов. Также на аллее появились 30 сосен по случаю 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.

Тема Афгана не случайна: комплексом руководит ветеран войны "за речкой" Александр Метла. Он тоже работал на субботнике. Помогал ему младший сын Александр.

После ударного труда участники субботника посмотрели за тренировкой белорусского экипажа, готовившегося к танковому биатлону.

2018 год. Дедушкина криница

В год малой Родины президент с тремя сыновьями благоустраивали Трофимову криницу возле агрогородка Александрия в Могилевской области.

"Здесь нет квадратного метра, где я в свое время не ходил босиком. Или коров пасли – здесь был свободный луг, он зарос в наши времена, здесь мы заготавливали дрова. Поэтому каждый метр истоптан моими детскими ногами. Поэтому для меня здесь все до сих пор необычно и в то же время привычно", – рассказал Лукашенко.

Криница названа в честь дедушки главы государства – плотника Трофима, который много лет назад благоустроил ее на радость местным жителям. За водой, которая освящена, едут люди из всех окрестных районов, наведываются сюда и туристы.

2017 год. Дворец для гимнасток

Решение о строительстве Дворца художественной гимнастики было принято давно, еще в 2008 году, но только в 2017-м проект превратился в реальную стройку. На возведении объекта во время субботника поработал и глава государства. Вместе со своей бригадой Лукашенко бетонировал монолитные полы трех залов хореографии. Рядом трудились и сами грации, а также их тренеры. Как отметил президент белорусские гимнастки по праву и по заслугам заслужили иметь свой дворец. Он поставил строителям задачу: сдать объект к Дню женщин.

6 марта 2018 года Лукашенко принял участие в открытии Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Вместе с ним символическую ленточку перерезали две олимпийские чемпионки – белоруска Марина Лобач и россиянка Алина Кабаева.

2016 год. Стадион "Динамо"

В 2016-м президент трудился на реконструкции стадиона "Динамо" – главной футбольной и легкоатлетической арены страны. Лукашенко бетонировал монолитные железобетонные безбалочные перекрытия. Вместе с президентом на объекте работали спортсмены, тренеры, руководство Минска, представители органов госуправления.

Обновленную арену зрители увидели на торжественном открытии 22 июня 2018 года. В 2019 году на объекте прошли церемонии открытия и закрытия II Европейских игр, соревнования по легкой атлетике, а чуть позже – легкоатлетический матч Европа – США.

2015 год. Поликлиника в Каменной Горке

В тот год на субботнике Лукашенко вместе с сыном Николаем работал на строительстве детской поликлиники в Каменной Горке.

Вместе с бригадой специалистов президент выполнял работы по устройству стяжек в помещениях и коридоре первого этажа здания будущего медучреждения.

Лукашенко сказал, что это будет в какой-то степени экспериментальная суперполиклиника для детей, и что она будет полностью укомплектована необходимым медицинским персоналом.

Примечательно, что вместе с главой государства на субботнике трудился и белорусский бизнесмен Юрий Чиж, который в марте следующего года был арестован, ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов в особо крупных размерах и выводе капитала из страны.

2014 год. Роддом для Домрачевой и не только

В 2014 году Лукашенко работал на строительстве нового акушерско-гинекологического корпуса 5-й городской клинической больницы в Минске.

Вместе с главой государства на субботнике трудились студенты Белорусского государственного медуниверситета, сын Николай и именитая биатлонистка Дарья Домрачева. Трехкратная олимпийская чемпионка сказала, что будет гордиться тем, что принимала участие в возведении нового корпуса, где будут появляться новые жизни.

Лукашенко посоветовал Дарье рожать двойню и пообещал, что здесь, в новом роддоме, ей дадут отдельную палату. Дочку Ксению Даша родила в 6-м роддоме Минска.

2013 год. Площадь Государственного флага

В апреле 2013 года Лукашенко с сыном Николаем работали на благоустройстве площади Государственного флага, расположенной на проспекте Победителей белорусской столицы. Президент ровнял бетон у основания флагштока.

Буквально в нескольких шагах от площади – новая резиденция главы государства, Дворец Независимости. Здесь проводятся важнейшие государственные и международные мероприятия. В феврале 2014 года во Дворце Беларусь принимала глав стран "нормандской четверки", обсуждавших мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

2012 год – аквапарк, 2011 год – спорткомплекс в Чижовке

В 2012 году на субботнике глава государства работал по традиции с сыном Николаем. Они трудились на укладке кирпичей на строительстве минского аквапарка. Предполагалось, что аквапарк сдадут в эксплуатацию в 2013 году, и он станет, по словам занимавшего в те годы пост мэра Минска Николая Ладутько, пятым по величине в Европе. Первых посетителей аквапарк смог принять только в 2015-м.

В 2011 году субботник проходил на строительстве культурно-развлекательного спортивного комплекса в микрорайоне Чижовка в Минске.

Субботник состоялся через несколько дней после теракта в минском метро. Поэтому основной темой общения Лукашенко с журналистами во время субботника стало именно это трагическое событие.

Знаковые объекты прошлых лет

Белорусский лидер в день проведения субботников традиционно принимает участие в работах на знаковых объектах. Так, с 2004 по 2009 годы глава государства трудился на строительстве комплекса "Минск-Арена".

Исключением в этом периоде стал 2005 год, когда Лукашенко работал на площадке сооружения Национальной библиотеки. В течение нескольких часов бригадой президента было уложено порядка 60 кубометров бетона.