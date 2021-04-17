В Стародорожском районе нашли аиста с переломанным крылом. Первую помощь птице оказали спасатели

Источник материала: Tut.by

Возле агрогородка Дражно местные жители нашли аиста со сломанным крылом. Поймать птицу никак не получалось, и они обратились в МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 16 апреля в МЧС обратились жители Стародорожского района. Они рассказали, что около агрогородка Дражно мечется раненный аист — помочь птице сами местные жители не могли, птица не шла к людям, а поймать ее не получалось.

К месту выехали спасатели и специалисты ветеринарной службы. Сотрудникам МЧС при помощи подручных средств удалось поймать птицу, чтобы передать ветеринару.



Фото: пресс-служба МЧС

Аисту, у которого был открытый отрывной перелом крыла, оказали первую помощь. Птицу передали специалистам-орнитологам.