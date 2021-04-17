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В Стародорожском районе нашли аиста с переломанным крылом. Первую помощь птице оказали спасатели
17.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле агрогородка Дражно местные жители нашли аиста со сломанным крылом. Поймать птицу никак не получалось, и они обратились в МЧС,
Днем 16 апреля в МЧС обратились жители Стародорожского района. Они рассказали, что около агрогородка Дражно мечется раненный аист — помочь птице сами местные жители не могли, птица не шла к людям, а поймать ее не получалось.
К месту выехали спасатели и специалисты ветеринарной службы. Сотрудникам МЧС при помощи подручных средств удалось поймать птицу, чтобы передать ветеринару.
Аисту, у которого был открытый отрывной перелом крыла, оказали первую помощь. Птицу передали специалистам-орнитологам.
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Аисту, у которого был открытый отрывной перелом крыла, оказали первую помощь. Птицу передали специалистам-орнитологам.
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