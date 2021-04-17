Мужчина, который попал на видео с медвежонком, о случившемся: «Хотел, как лучше, а вышло, что виноват»

Источник материала: Tut.by

«Я просто хотел ему помочь», — говорит житель деревни Прилепцы Евгений Шелег. Он тот самый мужчина с видео , который держит за холку медвежонка, а малыш при этом сильно кричит. По словам мужчины, ролик, попавший в сеть, лишь часть происходившего в тот вечер. «Я хотел, как лучше, а вышло, что виноват во всем», — с грустью в голосе рассказывает он.



Евгений Шелег

На днях появилось видео, на котором мужчина держит медвежонка, зверь сильно кричит. Инцидент, рассказали местные, произошел во вторник, 13 апреля, рядом с ДРСУ в городском поселке Плещеницы Логойского района. Все случилось ближе к вечеру, когда люди собрались с работы домой. В небольшом лесочке, что располагается через дорогу от управления, сотрудники увидели на дереве медвежонка. Рядом с малышом стала собираться толпа.

— Люди шли с работы, обращали внимание на медвежонка внимание, останавливались — описывает ситуацию со слов очевидцев Инна Белановская, начальник Логойской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. — Медвежонок начал взбираться повыше, видимо, испугался. Минут через 30−40 он понял: ему ничего не угрожает, и стал спускаться.



По словам очевидцев, Евгений старался не подпустить медвежонка к речке, чтобы малыш не утонул

— Как рассказывали нам очевидцы, когда медвежонок попытался слезать, в его сторону залаяли собаки, которые были рядом. Он испугался и направился к речушке, которая протекает рядом, — передает слова опрошенных Инна Белановская. — Мужчина (Евгений Шелег — Прим. TUT.BY), забоялся, что медвежонок утонет, взял его за холку и хотел отнести от этого места. В этот момент многие снимали происходящее. Мужчина в замешательстве поинтересовался, куда деть животное. Кто-то ему ответил: «За ним приедут», но ни в МЧС, ни в Минприроды никто не звонил.



Инна Белановская рассказывает, что они опросили несколько очевидцев той ситуации. Все они в один голос говорят, что Евгений хотел помочь животному

Сам Евгений Шелег описывает ситуацию чуть с другого ракурса. Живет он в деревне Прилепцы, недалеко от ДРСУ. В тот вечер, говорит, он проезжал возле управления на велосипеде. Обратил внимание, что рядом стоит человек сорок. Он остановился.

— Смотрю, на дереве этот малыш. В какой-то момент медвежонок слез, дал небольшой кружок, потом снова залез наверх, — возвращается к тем событиям собеседник. — На дереве была проволока, он запутался в ней ногой. Я подошел, вытащил его из проволоки. Потом подошел к людям, спросил, что с ним будем делать, он же ребенок. Стояли три охотника (видимо, имеются ввиду любители, которые занимаются охотой. — Прим. TUT.BY). Говорят: он не выживет. Я поинтересовался: может, есть какой-то приют. Решили, просто выпустить. Все, он побежал.

Когда медвежонок стал отходить, продолжает собеседник, на зверя начали лаять собаки.

— Я побежал, хотел их отогнать. Но медвежонок, как рявкнул на них. Эти собаки разбежались в разные стороны, — рассказывает Евгений Шелег.



Евгений рассказывает, что, когда он подъехал к ДРСУ, там уже собралось человек сорок. Многие снимали медвежонка. Он тоже заснял его на телефон

— Вам не было страшно подходить к дикому животному? — спрашиваем.

— Если бы там была мама, там бы никто не находился, — отвечает собеседник.

— А почему вы держите его за холку?

— А как его мама держит? А как кошка переносит котят? — задается вопросами Евгений Шелег. — Я его не бил, не бросал.

— Это же дикий зверь, его нельзя по-другому взять. Он же укусит, — подключается к разговору супруга мужчины, сама она тоже видела ролик, который попал в интернет. — Мне его прислали. Конечно, когда посмотришь, кажется, там что-то злое. А это начиналось по-другому.

Сотрудники Логойской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды опросили несколько десятков очевидцев той ситуации. Все они в один голос говорят одно: навредить животному Евгений Шелег не хотел. Заметив краснокнижника, говорит сам мужчина, позвонить в инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды люди не подумали.



«Я ничего плохого с медвежонком не делал, — говорит Евгений о своем поступке. Обидно, отмечает, что на ситуацию пошла негативная реакция. — Я просто хотел помочь»

Почему в сети оказался именно этот кусок происходящего в тот вечер, семья Шелег не знает. О том, как медвежонок попал в Плещеницы, сказать точно тоже сложно. Специалисты предполагают, что медведица с малышом переходили дорогу. Мимо шли фуры, мама перескочила, детеныш отстал и отправился на поиски матери.

— По видео видно, что медвежонок упитанный. Значит, без медведицы он совсем чуть-чуть, — делится наблюдением Александр Гороховик, егерь спортивно-охотничьего хозяйства «Лавники». — Судя по видео, он (Евгений. — Прим. TUT.BY) подержал его несколько секунд. Возможно, растерялся и не знал, что с животным делать.

Специалисты уверены: мама и малыш должны обязательно встретиться. Говорят, заметив потерю, медведица начнет искать ребенка и по запаху отыщет.

— Они же своих малышей за километры слышат. У медведя очень хороший слух и нюх, — отмечает Александр Гороховик. — 99,9 процентов, что все будет хорошо.

С того вторника медвежонка в округе больше не видели. На наш вопрос примет ли мама малыша, к которому прикасались люди, специалисты отвечают положительно.

— А что ждет Евгения Шелега?

— С мужчиной мы поговорили, составили протокол опроса, он объяснил, что не хотел навредить зверю. Это же подтвердили и свидетели, — объясняет Инна Белановская и отмечает. — Проверка по данному факту еще не закончена. Оценка действиям Евгения Шелега будет дана согласно действующему законодательству.



Дорога, по которой медвежонок ушел от людей

— Я ничего плохого с медвежонком не делал, — говорит Евгений о своем поступке. Обидно, отмечает, что на ситуацию пошла негативная реакция. — Я просто хотел помочь.

На сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды расписаны рекомендации на случай, если человек встретился с диким зверем, который оказался в беде, или же угрожает жизни и здоровью самого человека. Первое, что необходимо сделать, — срочно сообщить о ситуации в милицию или МЧС.