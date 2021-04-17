Прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании «пинской бойни»

Источник материала: Tut.by

Прокуратура в ходе надзора установила факт финансирования участников протестных акций в Пинске в августе прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства. Утверждается, что финансирование шло через благотворительное учреждение.



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«Через благотворительное учреждение его руководитель выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что «подобная деятельность является грубым нарушением законодательства и наносит ущерб государственным и общественным интересам».

В отношении руководителя благотворительной организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. За это предусмотрено до двух лет лишения свободы. Уголовное дело для расследования направлено в Следственный комитет.

О какой благотворительной организации идет речь, прокуратура не поясняет.

«Пинская бойня»

9 августа прошлого года в Пинске прошли массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с милицией. Обвиняемыми по делу о «пинской бойне» проходят 14 человек.

По данным следствия, все обвиняемые «участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После этого умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие милиции, физическим и юридическим лицам».

Потерпевшими по делу проходят 109 сотрудников милиции и чиновников, которые потребовали взыскать с обвиняемых 530 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Сторона обвинения запросила для фигурантов серьезные сроки — от 5,5 до 6,5 лет колонии строго режима.