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Власти взялись за лопаты и грабли. Кто и где трудится на субботнике

17.04.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 17 апреля проходит Республиканский субботник. По традиции, в нем принимают участие и представители власти. Кто из чиновников занимался благоустройством территорий — в фотогалерее.

Александр Лукашенко трудится на своей малой родине — в агрогородке Александрия Шкловского района. Его бригада будет заниматься благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится фестиваль «Александрия собирает друзей». Традиционно компанию Александру Лукашенко составляют его сыновья.


Фото: телеграм-канал Пул первого

Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности под руководством Александра Вольфовича принимают участие в республиканском субботнике в мемориальном комплексе «Тростенец». Перед началом работ собравшиеся возложили цветы к мемориалу.


Фото: телеграм-канал «Невольфович»

Министерство труда и соцзащиты наводит порядок на двух объектах. Глава ведомства Ирина Костевич трудится на территории мемориального комплекса «Масюковщина» в Минске, где в годы Второй Мировой войны располагалась основная стационарная часть Масюковщинского концентрационного лагеря смерти (бывший фашистский лагерь «Шталаг № 352»).


Фото: телеграм-канал Минтруда и соцзащиты Беларуси

Вторая группа во главе с первым заместителем министра труда и соцзащиты Андреем Лобовичем занимается уборкой мест воинских захоронений на Кальварийском кладбище.


Фото: телеграм-канал Минтруда и соцзащиты Беларуси

Чиновники Минздрава сегодня работали на стройке нового здания МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Часть коллектива, во главе с министром Дмитрием Пиневичем и заместителем министра — главным государственным санитарным врачом Александром Тарасенко, работали на 8-м этаже — им были поручены работы по монтажу потолков. Другая часть работников, во главе с замминистра Дмитрием Чередниченко, занималась укладкой плитки вдоль корпуса.


Фото: телеграм-канал Минздрава

(Дополняется)

Напомним, деньги, заработанные в этот день, направят, среди прочего, на закупку вакцин от COVID-19 и на приведение в порядок мемориалов Второй мировой войны.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 17 апреля проходит Республиканский субботник. По традиции, в нем принимают участие и представители власти. Кто из чиновников занимался благоустройством...
 
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