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Власти взялись за лопаты и грабли. Кто и где трудится на субботнике
17.04.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 17 апреля проходит Республиканский субботник. По традиции, в нем принимают участие и представители власти. Кто из чиновников занимался благоустройством территорий — в фотогалерее.
Александр Лукашенко трудится на своей малой родине — в агрогородке Александрия Шкловского района. Его бригада будет заниматься благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится фестиваль «Александрия собирает друзей». Традиционно компанию Александру Лукашенко составляют его сыновья.
Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности под руководством Александра Вольфовича принимают участие в республиканском субботнике в мемориальном комплексе «Тростенец». Перед началом работ собравшиеся возложили цветы к мемориалу.
Министерство труда и соцзащиты наводит порядок на двух объектах. Глава ведомства Ирина Костевич трудится на территории мемориального комплекса «Масюковщина» в Минске, где в годы Второй Мировой войны располагалась основная стационарная часть Масюковщинского концентрационного лагеря смерти (бывший фашистский лагерь «Шталаг № 352»).
Вторая группа во главе с первым заместителем министра труда и соцзащиты Андреем Лобовичем занимается уборкой мест воинских захоронений на Кальварийском кладбище.
Чиновники Минздрава сегодня работали на стройке нового здания МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Часть коллектива, во главе с министром Дмитрием Пиневичем и заместителем министра — главным государственным санитарным врачом Александром Тарасенко, работали на 8-м этаже — им были поручены работы по монтажу потолков. Другая часть работников, во главе с замминистра Дмитрием Чередниченко, занималась укладкой плитки вдоль корпуса.
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Напомним, деньги, заработанные в этот день, направят, среди прочего, на закупку вакцин от COVID-19 и на приведение в порядок мемориалов Второй мировой войны.
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В Беларуси 17 апреля проходит Республиканский субботник. По традиции, в нем принимают участие и представители власти. Кто из чиновников занимался благоустройством...
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