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С 19 апреля в Могилеве временно изменится движение троллейбуса № 2 по улице Крупской

17.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с укладкой асфальта на улице Крупской троллейбус № 2 будет ходить с 10.00 19 апреля до 24.00 24 апреля до железнодорожного вокзала, сообщает «Вестник Могилева».


Фото: Вестник Могилева

От железнодорожного вокзала до завода «Могилевтрансмаш» будет организовано движение дополнительного автобусного маршрута № 1к «Железнодорожный вокзал — завод „Могилевтрансмаш“».

Также по этому маршрут пойдут 2 электробуса № 2к с интервалом движения 23−25 минут.

 
Теги: Могилев
 
 
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