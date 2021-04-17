С 19 апреля в Могилеве временно изменится движение троллейбуса № 2 по улице Крупской

Источник материала: Tut.by

В связи с укладкой асфальта на улице Крупской троллейбус № 2 будет ходить с 10.00 19 апреля до 24.00 24 апреля до железнодорожного вокзала, сообщает «Вестник Могилева».



Фото: Вестник Могилева

От железнодорожного вокзала до завода «Могилевтрансмаш» будет организовано движение дополнительного автобусного маршрута № 1к «Железнодорожный вокзал — завод „Могилевтрансмаш“».

Также по этому маршрут пойдут 2 электробуса № 2к с интервалом движения 23−25 минут.