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В Гомеле осудили семерых распространителей наркотиков: они заработали на этом 11,5 млн

17.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Гомеле вынес приговор семерым жителям области за незаконный оборот психотропов и наркотиков. В основном их судили как участников организованной преступной группы по ч. 3 и 4 ст. 328 за незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозку и сбыт психотропных веществ и наркотических средств и дали немалые сроки — от 10 до 18 лет тюрьмы. Об этом сообщает прокуратура региона.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Основные обвиняемые — 35-летний мужчина и 41-летняя женщина. Ранее они уже были судимы за аналогичные преступления. Также среди фигурантов отец и сын из Светлогорска. Папа вовлек несовершеннолетнего сына в изготовление «закладок», раскладку их по тайникам и фотоотчеты оператору для реализации конечным клиентам.

По версии обвинения, фигуранты длительное время и на системной основе «осуществляли согласованную и законспирированную деятельность по нелегальному обороту особо опасных психотропов на территории Беларуси». Действовали они через интернет-магазины, в расчетах использовали в том числе криптовалюту.

По данным следствия, фигуранты дела заработали на торговле наркотиками более 11,5 млн рублей

Суд признал всех фигурантов виновными, они получили от 10 до 18 лет колонии, некоторые — со штрафами. Конфискованы гаджеты и автомобили, на которых возили наркотики. Все заработанные преступным путем деньги взысканы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Гомель
 
 
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В основном их судили как участников организованной преступной группы по ч. 3 и 4 ст. 328 за незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозку и сбыт...
 
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