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Женева и не только: "Белавиа" рассказала, куда снова откладываются рейсы

17.04.2021 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку некоторых рейсов, соответствующая информация размещена на сайте авиаперевозчика. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Гендиректор "Белавиа" объяснил, почему авиабилеты в Москву такие дорогие

В частности, продлена приостановка полетов из Минска в в Будапешт, Ашхабад и Алматы. Белорусские рейсы не будут летать в столицы Венгрии и Туркмении до 30 апреля, в крупнейший мегаполис Казахстана ― до 16 мая. Кроме того, до 30 октября не будет рейсов в Женеву.

В российском направлении выполняется 10 рейсов в неделю, 5 из них ― в Москву, а также в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Калининград. Рейсы в остальные пункты приостановлены в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

Также сообщается, что по некоторым маршрутам изменить даты вылета можно до 30 июня.

Напомним, накануне в ходе визита в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина также шла речь о возможности возобновления авиарейсов из Минска в Сочи.

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Теги: Минск
 
 
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Национальный авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Будапешт и Ашхабад, а также в Алматы, пока до конца апреля и середины мая соответственно.
 
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