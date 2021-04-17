Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку некоторых рейсов, соответствующая информация размещена на сайте авиаперевозчика.

В частности, продлена приостановка полетов из Минска в в Будапешт, Ашхабад и Алматы. Белорусские рейсы не будут летать в столицы Венгрии и Туркмении до 30 апреля, в крупнейший мегаполис Казахстана ― до 16 мая. Кроме того, до 30 октября не будет рейсов в Женеву.

В российском направлении выполняется 10 рейсов в неделю, 5 из них ― в Москву, а также в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Калининград. Рейсы в остальные пункты приостановлены в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

Также сообщается, что по некоторым маршрутам изменить даты вылета можно до 30 июня.

Напомним, накануне в ходе визита в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина также шла речь о возможности возобновления авиарейсов из Минска в Сочи.

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