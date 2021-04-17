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Женева и не только: "Белавиа" рассказала, куда снова откладываются рейсы
17.04.2021 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку некоторых рейсов, соответствующая информация размещена на сайте авиаперевозчика.
© Sputnik / Виктор Толочко
В частности, продлена приостановка полетов из Минска в в Будапешт, Ашхабад и Алматы. Белорусские рейсы не будут летать в столицы Венгрии и Туркмении до 30 апреля, в крупнейший мегаполис Казахстана ― до 16 мая. Кроме того, до 30 октября не будет рейсов в Женеву.
В российском направлении выполняется 10 рейсов в неделю, 5 из них ― в Москву, а также в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Калининград. Рейсы в остальные пункты приостановлены в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.
Также сообщается, что по некоторым маршрутам изменить даты вылета можно до 30 июня.
Напомним, накануне в ходе
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Национальный авиаперевозчик продлил приостановку рейсов в Будапешт и Ашхабад, а также в Алматы, пока до конца апреля и середины мая соответственно.
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